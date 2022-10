BG Göttingen startet mit zwei Auswärtsspielen in die Saison

Göttingen. Die Göttinger Bundesliga-Basketballer starten am Mittwoch mit einem Auswärtsspiel bei Ratiopharm Ulm in die Saison. Schon am Freitag geht es weiter.

Etwas später als ihre Liga-Konkurrenten startet die BG Göttingen jetzt auch in die Basketball Bundesliga-Saison 2022/23. Aufgrund des FIBA Europe Cup-Qualifikationsturniers und der aufgrund der Kampfmittelsondierungen gesperrten Sparkassen-Arena wurde der geplante Auftakt gegen die Niners Chemnitz am vergangenen Wochenende auf erst einmal unbestimmte Zeit verschoben. Nach der Reise in den Kosovo steht für das Team von BG-Headcoach Roel Moors nun gleich die nächste längere Auswärtsreise an. Am Mittwoch sind die Göttinger ab 19 Uhr bei Ratiopharm Ulm zu Gast, um anschließend nach Crailsheim weiterzureisen. In der Arena Hohenlohe wird am Freitag die Partie gegen die Hakro Merlins Crailsheim ausgetragen.

Sowohl Ulm als auch Crailsheim verloren ihre Liga-Auftaktspiele, hatten es allerdings auch mit starken Gegnern zu tun. Die Ulmer brachten am vergangenen Samstag den FC Bayern München mehrmals in Bedrängnis, mussten sich am Ende aber 80:87 geschlagen geben. Gleich vier Akteure im Kader des neuen Ulmer Headcoaches Anton Gavel punkteten zweistellig: Das 18-jährige spanische Talent Juan Nunez erzielte 13 Punkte, ebenso wie der neue US-Forward Joshua Hawley, dem ein Double-Double gelang (elf Rebounds). US-Center Devin Robinson kam auf zwölf Zähler; der ehemalige Frankfurter Matt Mobley steuerte elf Punkte bei.

Ulmer Tempo-Basketball

Die meisten Assists gegen München gab Routinier Thomas Klepeisz (5), der zusammen mit Karim Jallow, Fedor Zugic sowie Philipp Herkenhoff und Nicolas Bretzel (beide derzeit noch verletzt) zu den Ulmern gehört, die aus der Vorsaison geblieben sind. „Ulm spielt Tempo-Basketball mit einem jungen, aber sehr talentierten Team“, sagt BG-Co-Trainer Olivier Foucart. „Sie haben sehr viele Variationen in ihrem Spiel und agieren mit viel Energie und Geschwindigkeit.“

Die Crailsheimer ließen sich gegen die runderneuerten EWE Baskets Oldenburg am vergangenen Sonntag auch von einem 20-Punkte-Rückstand früh im Spiel nicht beeindrucken, kämpften sich wieder heran, schafften es aber nicht, die Partie zu drehen (82:95). Gleich in die Fußstapfen seines Vorgängers T.J. Shorts trat US-Guard Otis Livingston II mit 22 Punkten. Maurice Stuckey kam auf elf Zähler, der finnische Neuzugang Edon Maxhuni steuerte zehn Punkte bei. Livingston II gab zudem vier Assists; die meisten Rebounds holte Fabian Bleck.

Neben Stuckey und Bleck sind den Zauberern, die am Dienstagabend noch auf Bamberg treffen, auch US-Forward Jaren Lewis, Center Bogdan Radosavljevic und Aufbauspieler Rene Kindzeka erhalten geblieben. „Es ist ein Vorteil für Crailsheim, dass sie viel Kontinuität im Kader haben und die Neuzugänge sich schnell in das System eingefügt haben“, so Foucart. „Sie haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt und in einigen Spiele eine gute Leistung gezeigt.“

Die beiden Auswärtsspiele muss die BG mit Personalsorgen bestreiten. Mathis Mönninghoff wird den Veilchen mehrere Wochen fehlen. Der Guard zog sich beim Europe Cup-Qualifikationsturnier im Spiel gegen Sporting CP Lissabon am vergangenen Mittwoch eine Schulterverletzung zu, die ihn zu einer längeren Pause zwingt.