Südharzer Hobbyliga kürt Einzel und Doppelmeister

Am vergangenen Samstag spielte die Südharzer Hobbyliga ihre Einzel- und Doppelmeister in Hörden aus. 17 Personen aus den Ortschaften Herzberg, Hörden, Eisdorf, Dorste, Schwiegershausen und Wulften traten im Wettstreit gegeneinander an.

Im Einzelwettbewerb wurde in einer dreier, vierer und einer fünfer Gruppe im Modus 501, Double Out, best of 5 Legst gegeneinander gespielt.

Im Halbfinale traf Noel Limburg (Dorste) auf Patrick Schwab (Herzberg) und Sven Schnurrbusch (Wulften) auf Hendrik Riechel (Hörden). Riechel und Schnurrbusch setzten sich durch.

Schnurrbusch holt Einzeltitel

In einem hochklassigen Endspiel gewann Sven Schnurrbusch den ersten Einzeltitel der Liga. Zwischen der Vor- und Hauptrunde wurde das Doppelturnier ausgespielt. Hier spielten die ersten Gegner der Hauptrunde jeweils zusammen ein Doppel. Im Halbfinale trafen das Duo Patrick Schwab/Frank Krome auf Arne Heine/Daniel Retucci. Es setzten sich Heine und Retucci durch.

Das zweite Halbfinale spielten Sven Schnurrbusch/Marco Wode gegen Luca Limburg/Mark Hesse. Schnurrbusch und Wode gewannen knapp in fünf Legs und setzten sich ebenfalls im Endspiel durch. Sven Schnurrbusch holte sich zusammen mit Marco Wode nach seinem Titel im Einzel auch den Pokal im Doppel.

Während des gesamten Turniers wurde ein sehr gutes Niveau gespielt, davon zeugen die vier hohen Finishs von 107, 112, 147 und 155. Die höchste Punktzahl, die mit einer Aufnahme erzielt werden kann, die 180, wurde zudem ganze achtmal geworden. Zusätzlich wurden insgesamt 15 Legs mit weniger als 19 Würfen beendet.