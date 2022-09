BG Göttingen steht im Halbfinale des Europe Cup-Qualiturniers

Die BG Göttingen hat im FIBA Europe Cup-Qualifikationsturnier das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors besiegte am Dienstagabend Gastgeber BC Trepca 76:62 (45:22).

In der mit rund 2.500 enthusiastischen Zuschauern gefüllten Minatori Sport Hall in Mitrovica (Kosovo) zeigten die Gäste aus Südniedersachsen in der ersten Halbzeit eine starke Leistung und erarbeiteten sich zur Pause einen 23-Punkte-Vorsprung. In der zweiten Hälfte spielten sich die Gastgeber in einen Rausch und kämpften sich Punkt für Punkt heran.

Am Ende behielten die Veilchen aber die Nerven und gewannen verdient. Bester BG-Werfer war Harald Frey mit 18 Punkten. Rayshaun Hammonds erzielte ein Double-Double (15 Punkte/11 Rebounds). Für Trepca traf Adam Grant am häufigsten (17 Zähler). Im Halbfinale wartetet am heutigen Mittwochabend ab 20 Uhr Sporting CB Lissabon. Auch diese Partie wird live auf dem YouTube-Kanal der FIBA übertragen.

Guter Start der Veilchen

Die Veilchen erwischten in hitziger Atmosphäre einen guten Start ins erste Pflichtspiel der Saison. Die ersten Punkte erzielte Frey per Dreier. Durch gute Verteidigung bauten die Gäste ihren Vorsprung schnell auf 12:4 aus und zwangen Trepcas Headcoach Lyubomir Minchev zu seiner ersten Auszeit (4.).

Danach lief es zunächst etwas besser für die Hausherren, doch die BG bewahrte die Ruhe. Mark Smith traf einen Dreier zum 17:8, Geno Crandall und Frey legten von außen zum 25:13 nach (9.). Bis zum Viertelende gestatteten die Göttinger Trepca keine Punkte mehr und bauten die Führung auf 29:13 aus.

Auch im zweiten Abschnitt ließ die BG nicht nach, verteidigte gut und spielte variabel in der Offensive. Hammonds ließ den Vorsprung durch vier Punkte in Folge auf 36:18 anwachsen (13.).

Minchev versuchte den Göttinger Lauf durch eine erneute Auszeit zu stoppen, was allerdings nicht gelang. Frey und Till Pape sorgten mit ihren Punkten für das 43:22 (18.).

Pape setzt den Schlusspunkt vor der Halbzeit

Vor der Halbzeitpause setzte erneut Pape den Schlusspunkt zum 45:22. Nach dem Seitenwechsel spielten die Gastgeber mit viel Energie und kämpften sich zurück in die Partie. Erjon Kastrati verkürzte auf 51:41 (27.). Die Veilchen bemühten und fingen sich wieder ein wenig.

Crandall und Hammonds waren für einen 7:0-Lauf zum 58:41 verantwortlich, aber auch die Kosovaren hatten eine Antwort. Vor dem Schlussviertel kämpften sie sich auf 60:48 heran.

Zwar starteten die Göttinger mit vier Punkten in Folge zum 64:48 in den letzten Abschnitt – Trepca machte BG das Leben aber weiterhin schwer und kam auf zehn Punkte heran (65:55/26.).

Frey erlöste die Deutschen mit zwei Freiwürfen und sorgte dafür, dass der Vorsprung zunächst bei zehn Punkten blieb (69:59/38.). Grant ließ die Gastgeber durch einen Dreier zum 62:69 noch einmal hoffen, doch Moors‘ Auszeit wirkte: Sein Team schloss die Partie mit einem 7:0-Lauf ab und gewann letztlich.