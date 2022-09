Handball HSG Damen gehen auswärts in Börde unter

Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel für die Handballerinnen der HSG Oha. Zu Gast bei der SG Börde Handball verlor die Mannschaft von Torsten Morich und Lars Koltscynski mit 38:13 (15:6). Es ist die dritte Niederlage im dritten Spiel seit dem Aufstieg in die Landesliga Süd.

Für die meisten Spielerinnen boten sich ungewohnte Begebenheiten in Hildesheim, denn die Gastgeberinnen von der SG Börde stellen eine Ausnahme in der Landesliga dar, weil sie mit Haftmittel spielen. Die HSG-Damen auf der anderen Seite spielen quasi nie mit Haftmittel, lediglich die erfahrenen Katrin Borchers und Anja Heise stellen eine Ausnahme dar. Gleich zu Beginn der Partie gerieten die Harzerinnen ins Hintertreffen, nach acht Minuten stand es 0:5.

So spielten die Landesliga-Damen unter der Woche

Gerade im Angriff hatte der klebende Ball Einfluss auf das HSG-Spiel, Pässe und Würfe waren ungenau, wodurch viele Angriffe ins Stocken gerieten. Die Abwehr passte in der ersten Halbzeit wiederum, zehn Gegentore nach 20 Minuten waren keine außergewöhnliche Ausbeute (10:4). „Die Abwehr hat ihren Job gut gemacht“, bestätigt Torsten Morich. In die Halbzeit ging es mit 15:6 für Börde.

Schwache zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit schalteten die Gastgeberinnen noch mal einen Gang hoch und wurde dabei von den HSG-Damen quasi unterstützt. Zwischenzeitlich spielte die Morich/Koltscynski-Sieben ihre Angriffe zu schnell, was immer wieder zu Ballverlusten führte. Das Ergebnis: Viele Börde-Tore fielen durch Tempo-Gegenstöße. Die SG zog immer weiter davon, nach 50 Minuten stand es 28:10.

Dabei schenkte der Regionsoberligaaufsteiger des Vorjahres das Spiel zu keinem Zeitpunkt ab, die Mittel fehlten unter den Umständen vor Ort aber einfach.

Die letzten zehn Minuten wurden aber doch noch mal etwas bitter, ein bisschen Resignation war dem Team dann doch anzumerken. Börde legte noch mal zehn Treffer drauf und gewann deutlich mit 38:13. „Das ist am Ende zu deutlich, wir haben uns natürlich ein engeres Spiel erhofft. Wir wussten aber, was uns hier erwartet, die Stimmung nach dem Spiel war dementsprechend in Ordnung“, resümierte Morich. HSG Oha: Hensel, Mros – Borchers (1), Schweidler (1), Güthers, J. Lohrengel (1), Heise (4/1), Strüver (2), Berger (3/1), K. Lohrengel (1).

HSG Oha Herren II – SV Einheit 1875 Worbis 33:26 (20:11). Die zweite Mannschaft der HSG Oha konnte nach dem Abstieg aus der Landesliga den ersten Sieg in der Regionsoberliga feiern. Den Grundstein dafür legten die Harzer mit überragenden 20 Minuten in der ersten Halbzeit. Den besseren Start in das Spiel hatten die Eichsfelder, nach zehn Minuten führte der SV Einheit mit 7:4.

Dann folgte die Phase der HSG. Bis zur Halbzeit ließ man nur noch vier weitere Gegentreffer zu, selbst baute man das Torekonto auf 20 aus, es stand eine beruhigende 20:11-Führung.

Der Gastgeber ließ nichts mehr anbrennen, der engste Zwischenstand war gleichzeitig auch der Endstand mit 33:26. HSG II: Deiters, Sachse – Schmidt (1), Sonntag (2), Renner (2), Morich (8/4), Schladitz (2), Hofemann (5), von Claer (1), Langlotz (8), Bode, Paul (4).

HSG Oha männl. A-Jugend - MTV Vorsfelde 16:32 (7:17). Die aus A- und B-Jugendlichen gemixte HSG-Mannschaft traf auf einen starken Gegner aus Vorsfelde. Die Gäste waren vor allem in der Breite gut besetzt, zehn verschiedene Spieler trafen.

Zu Beginn konnte der Gastgeber noch die Tuchfühlung halten (4:5, 11.), danach zog der MTV aber mit einem 7:2-Lauf davon, bis zur Halbzeit baute Vorsfelde den Vorsprung auf 17:7 aus.

Den Sieg brachte die Auswärtsmannschaft souverän über die Zeit. HSG: Melzer, Engels - Utermöller, Eckert (3), Weißensee (1), Thomssen (10/1), Pinnecke (1), Dempwolf (1).

HSG Oha weibl. D-Jugend – MTV Geismar II 8:5 (3:4). Die weibliche D-Jugend traf am vergangenen Sonntag auf die Mannschaft des MTV Geismar. Als neuformierte Truppe war es für einige das erste Spiel in der D-Jugend.

Im Angriff erspielte man sich immer wieder Torchancen und in der Abwehr fing man viele Bälle ab. Die Chancen konnten jedoch oft nicht gut genug genutzt werden, in der Anfangsphase stand gleich vier Mal das Aluminium im Weg, sodass es zur Halbzeit 3:4 stand.

Zu Beginn der zweiten Hälfte geriet das Spiel ein wenig ins Stocken. Eine gut aufgelegte Marie Masselot im Tor konnte die Würfe des MTV vereiteln, die Tore auf Seiten der HSG blieben aber ebenfalls aus. Nach 35 Minuten lautete der Spielstand 5:5.

Nach einer letzten Auszeit in der 37. Minute konnten die Gastgeberinnen noch einmal alle Kräfte mobilisieren und mit 3 Toren in Folge davonziehen. Julia Meara Schettler setzte den letzten Treffer zum 8:5 (39.).

„Ein gelungener Saisonstart, den sich die Mädchen für ihre gute Leistung verdient haben“, freute sich Trainerin Annika Schweidler. HSG: Marie Masselot - Nele Giza, Julia Meara Schettler (4), Johanna Niederstadt, Tessa Hein, Sahbaa Shani Baqi, Annika Niehus, Mathilda Eckert (1), Soraya Waldmann, Isabell Schröter, Lily Wolf (3).

HSG Oha männl. E2-Jugend – HSG Rhumetal 9:19 (4:7). Früh am Sonntagmorgen musste die männliche E2 der HSG Oha im DGH Hattorf gegen den Gast aus Rhumetal antreten. Für alle Jungs, außer den Aushelfenden Florian Schulze und Noah Masselot war es nach dem Minihandball das erste Spiel unter Wettkampfbedingungen: Die erste Halbzeit, die auf beiden Spielhälften im Drei gegen Drei stattfindet, war ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für den Gast aus Katlenburg, der mit einer 7:4 Führung in die Pause ging.

In der zweiten Halbzeit im Spiel Sechs gegen Sechs konnte sich Rhumetal deutlicher durchsetzen und am Ende mit 19:9 das Spiel gewinnen.

Bei den Oha-Jungs zeigte Torwart Kilian Tschörtner in seinem ersten Spiel eine sehr gute Leistung. „Für das erste Spiel war, das von den Jungs richtig gut und es kommen auch Mannschaften, die auf Augenhöhe sind“, freut sich Frank Mai auf die kommenden Spiele. HSG: Tschörtner - Masselot (3), Wehmeyer, Lux (3), Wemheuer, Gothe, Missling, Thiel, Uhrner, Rütters, Schneegans, Koch, Schulze (3).