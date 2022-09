Hattorf. Die zweite Mannschaft der SG Wulften/Lindau/Hattorf empfängt am Donnerstag den SV Förste. Beide Teams sind noch ungeschlagen.

Frauenfußball Derbyzeit in der 1. Kreisklasse der Frauen

In der 1. Kreisklasse der Frauen kommt es am Donnerstagabend ab 19 Uhr zu einem Derby. In Hattorf treffen die zweite Mannschaft der SG Wu/Li/Ha und das neu gegründete Team vom SV Förste aufeinander.

Beide Mannschaften haben bislang ein Spiel absolviert. Während die kommenden Gastgeberinnen gegen den FC Gleichen 0:0-Unentschieden spielten, war der SVF siegreich. Im Auftaktspiel gewann Förste mit 6:5 gegen den VfL Olympia Duderstadt. Frau des Tages war hierbei Michelle Wolf, die vier Treffer zum Erfolg beisteuerte. Es bleibt abzuwarten, wer jetzt die Nase vorn haben wird.