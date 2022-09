Generalprobe geglückt: BG Göttingen bezwingt Braunschweig

Die BG Göttingen hat die Generalprobe zur Bundesliga-Saison 2022/23 erfolgreich absolviert. Das Team von BG-Headcoach Roel Moors gewann am Dienstagabend das nicht-öffentliche Testspiel bei Liga-Konkurrent Basketball Löwen Braunschweig 83:76 (40:44).

Die Göttinger zeigten in ihrem letzten Vorbereitungsspiel vor dem Qualifikationsturnier zum FIBA Europe Cup über weite Strecken eine gute Leistung in der Verteidigung und waren offensiv von außen gefährlich (12/27 Dreier). Bester Veilchen-Werfer war Till Pape mit 20 Punkten. Nachdem Geno Crandall die Gäste aus Göttingen 6:1 in Front gebracht hatte, verpasste die BG die Chance, sich weiter abzusetzen. Braunschweigs Braydon Hobbs glich zum 8:8 aus – Brandon Tischler ließ sechs Zähler zum 8:14 folgen (7.). Die Löwen konnten dann ihren Vorsprung weiter ausbauen (12:21/9.).

Die Dreier fallen

Zum Viertelende fielen bei der BG aber die Dreier, so dass sie den Rückstand auf 20:25 verkürzte. Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts glichen die Veilchen zum 25:25 aus, aber die Braunschweiger antworteten zum 27:34 (16.). Die Göttinger hatten jetzt Probleme, sich weiterhin gegen die Hausherren durchzusetzen (33:41/18.). Pape gab durch seinen Dreier den Startschuss zum Viertelendspurt – Javon Bess und Mark Smith brachten die BG auf 40:42 heran, mit einem 40:44 ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Veilchen mit viel Energie und holten sich durch intensive Verteidigung Selbstbewusstsein. Pape brachte die Göttinger zum ersten Mal seit dem ersten Viertel wieder in Front (50:49/24.) – den folgenden 19:0-Lauf schloss Smith mit zwei Freiwürfen zum 66:49 ab (28.). Doch die Löwen fingen sich wieder und verkürzten vor dem Schlussviertel auf 69:57. Rayshaun Hammonds und Mathis Mönninghoff sorgten mit ihren Dreiern dafür, dass der Vorsprung komfortabel blieb (75:59/33.).

Aufgrund unnötige Ballverluste kamen die Löwen durch einen 0:13-Lauf wieder auf 79:74 heran (38.). Pape erlöste die BG mit seinen Punkten zum 81:74 – dieser Vorsprung reichte zum Sieg. Roel Moors: „Das war ein gutes Testspiel für uns gegen einen Gegner, der mit viel Intensität spielt und physisch verteidigt.“ BG Göttingen: Hammonds (12 Punkte/2 Dreier, 12 Rebounds), Crandall (13/1), Boakye (2), Hemschemeier (2), Smith (14/1, 4 Assists), Ani (n.e.), Mönninghoff (6/2), Pape (20/4), Bess (9/1), Giotis (3/1) , Moore (2).