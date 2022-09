TV Pöhlde und TTC Förste starten in die neue Saison

Der TTC Förste und der TV Pöhlde sind in die neue Tischtennissaison 2022/23 gestartet.

TTC Förste

Zum Auftakt der neuen Punktspielserie, die hoffentlich in dieser Saison ohne Einschränkungen verläuft, empfing die 3. Herrenmannschaft in der 2. Kreisklasse die vierte Vertretung vom TTC Herzberg. Es entwickelte sich von Anfang an ein spannendes und abwechslungsreiches Match, in dem ständig die Führung wechselte. Rüdiger Behrens und Ergänzungsspieler Bernd Braukhof gewannen ihr erstes Doppel, während Sascha und Jason Ettig in einem Fünf-Satz-Krimi knapp den Kürzeren zogen.

Rüdiger Behrens und Sascha Ettig mit je zwei Spielgewinnen war es vorbehalten für die weiteren Punkte bis zum 5:5 Zwischenstand zu sorgen. Das erste Schlussdoppel ging dann klar an die Herzberger Gäste, während Vater und Sohn Ettig ihr Doppel ebenso klar zum nicht unverdienten 6:6 Unentschieden gewannen.

Ein weiteres Heimspiel hatte die Dritte gegen TTC Hattorf IV zu bestreiten. Nach zweistündigem Match stand der klare Sieger mit dem TTC Förste III fest. Die Punkte zum eindeutigen 7:1 Erfolg erspielten Behrens/S. Ettig und J.Ettig/Mues in den Doppeln sowie in den Einzeln Jason Ettig, Rüdiger Behrens(2), Sascha Ettig und Hermann Mues.

Vierte Herren ersatzgeschwächt

Stark ersatzgeschwächt musste die vierte Herren zum TTK Gittelde Teichhütte III reisen. Innerhalb der einzelnen Spiele gab es teilweise spannende Sätze mit knappen Ausgängen für die Heimmannschaft, sodass es letztlich Stammspieler Werner Steffens war, der die zwei Pluspunkte für Förste zur 2:7 Niederlage erspielte.

Die fünfte Mannschaft musste in ihrem ersten Spiel gegen den Nachbarn vom TSC Eisdorf antreten. Leider gingen beide Eingangsdoppel verloren, sodass man schnell einem 0:2 Rückstand hinterherlaufen musste. Anschließend punkteten Norbert Blume und Joachim Schwerthelm. Da Bernd Braukhof und Rolf Lagershausen ihre Einzel verloren, war der alte Zwei-Punkte- Vorsprung für Eisdorf wieder hergestellt.

Knappe Niederlage gegen Eisdorf

Im weiteren Verlauf der Partie konnten lediglich Bernd Braukhof und abermals Joachim Schwerthelm punkten. So ging man mit einem 4:6 Rückstand in die Schlussdoppel.

Hier siegten auf Förster Seite N. Blume/B. Braukhof, während J. Schwerthelm und R. Lagershausen knapp verloren und somit der Sieg mit 7:5 an die Gäste aus Eisdorf ging. Die sechste Mannschaft, die überwiegend aus den Förster Damen neu gebildet wurde, hatte die Routiniers vom TTC Herzberg VII zu Gast. Im Verlauf der Partie musste man die Überlegenheit des Gegners neidlos anerkennen.

Den Ehrenpunkt bei der 1:7 Niederlage holten Stefanie Ettig und Louis Sindram im Doppel. Die neuformierte Jugendmannschaft des TTC Förste hatte es in der 2. Kreisklasse Ost mit TV Bilshausen II zu tun. Dass es in dieser ersten Saison für die Jungs und Mädchen aus Förste hauptsächlich darum geht, Erfahrungen zu sammeln, zeigte sich eindeutig im Endergebnis von 0:10.

TV Pöhlde

Beim TV Pöhlde waren zur Saisonbeginn die erste und dritte Herrenmannschaft im Einsatz. Die erste Garde der Rotenberger erkämpfte sich in der ersten Kreisklasse aus zwei Spielen einen Punkt. In der Stammbesetzung – Lars Vollbrecht, Robert Koch, Oliver Walter und Moritz Oppermann – reiste der TVP zunächst zum Gastspiel nach Windhausen.

Beim FC verloren die Rotenberger denkbar knapp mit 5:7, vier Tage später trafen die Pöhlder dann auf den SV Rot-Weiß Hörden. Abermals entwickelte sich eine knappe Partie, die wie bereits in der vergangenen Spielzeit 6:6-Unentschieden endete.

Pöhlde III siegt

Die dritte Mannschaft der Randharzer konnte indes ihren Pflichtspielauftakt mit einem Sieg in der Fremde vergolden. In der vierten Kreisklasse gewannen die Jungs von der Oder auswärts beim TSC Eisdorf mit 7:4. Für Pöhlde spielten: Bernd Neumann, Martin Schneider, Thomas Stammsen und Holger Hoffmann.