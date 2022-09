Northeimer HC verliert auch das dritte Spiel der Saison

Berlin. Bei der zweiten Mannschaft des Bundesligisten Füchse Berlin müssen sich die Northeimer in der 3. Liga Ost mit 35:40 (19:19) geschlagen geben.

Auch im dritten Spiel der Saison mussten sich die Drittliga-Handballer des Northeimer HC geschlagen geben. Bei der Reserve des Bundesligisten Füchse Berlin zogen die Südniedersachsen nach einer lange Zeit offenen Partie in der Schlussphase den Kürzeren und mussten nach dem 35:40 (19:19) mit leeren Händen die Heimfahrt antreten.

Die lange Anfahrt steckte den Gästen zunächst in den Knochen, die Berliner zogen schnell davon (4:10). Besonders Malte Wodarz spielte eine sehr starke erste Hälfte und hielt den NHC im Spiel, welcher auf 10:12 herankommen konnte. In einem schnellen Spiel mit vielen Toren hielten die Northeimer nun voll dagegen. Auch dank starker Paraden von Glenn-Louis Eggert ging es mit einem 19:19 in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es eng, bis zum 30:30 konnte sich kein Team absetzen. Dann aber fing sich der NHC einige schnelle Tore. In der Folge spielten die Gäste eine offene Deckung – die Berliner fanden aber immer wieder Lösungen. Bester Werfer bei den Northeimern war Wodarz, dem elf Treffer gelangen.