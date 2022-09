BG Göttingen testet am Samstag zu Hause gegen Frankfurt

Die Saisonvorbereitung der BG Göttingen neigt sich dem Ende entgegen. Vor dem Start in die neue Basketball-Spielzeit haben die Veilchen-Fans jetzt die Gelegenheit, das Team hautnah zu erleben: Die Mannschaft um BG-Kapitän Harper Kamp und Rekordspieler Mathis Mönninghoff empfängt am morgigen Samstag ab 18 Uhr den Liga-Konkurrent Frankfurt Skyliners zum öffentlichen Testspiel in der Sparkassen-Arena. Nach dem Spiel präsentiert sich das Veilchen-Team bei einer Autogrammstunde in der Krombacher Lounge seinen Anhängern.

Drei der bisherigen fünf Vorbereitungsspielen haben die Göttinger für sich entschieden – die Hessen stehen zum momentanen Zeitpunkt bei einem Sieg und zwei Niederlagen. Doch für BG-Headcoach Roel Moors sind Entwicklungsschritte in der Vorbereitung wichtiger als Spielergebnisse. Aus dem Vorjahresteam sind in Frankfurt die Deutschen Lukas Wank, Jordan Samare, Lorenz Brenneke, Felix Hecker sowie Liga-Veteran Quantez Robertson und der Niederländer Matt Haarms geblieben. In den Testspielen gegen Bonn und Gießen präsentierte sich Frankfurts Neuzugang Joshua Obiesie (kam aus München) in Trefferlaune und war mit 15 und 21 Punkten jeweils Topscorer seiner Mannschaft. Neu im Hammink-Team sind die beiden Litauer Einars Tubutis und Larynas Beliauskas sowie der US-Guard J.J. Frazier.

Intensive Trainingswoche der Veilchen

Für die Göttinger, die eine intensive Trainingswoche hinter sich haben, ist es der erste Test gegen einen direkten Konkurrenten. Am kommenden Dienstag steht dann noch ein nicht-öffentliches Vorbereitungsspiel bei den Basketball Löwen Braunschweig auf dem Programm, bevor sich die Moors-Truppe am Montag, 26. September, auf den Weg zum FIBA Europe Cup-Qualifikationsturnier in den Kosovo macht.

Aufgrund der Kampfmittelsondierungen auf dem Göttinger Schützenplatz ist der Vorplatz der Sparkassen-Arena gesperrt und damit auch der Haupteingang. Der Zutritt zur Arena erfolgt über den Nebeneingang an der Nordseite. Um lange Schlangen zu vermeiden, bittet die BG ihre Zuschauer, frühzeitig an der Halle zu erscheinen. Die Arena und die Tageskassen öffnen um 16.30 Uhr.