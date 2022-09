Beim Öffentliche Versicherung Harz Cup 2022 für E-Jugendmannschaften, ausgetragen in Zorge.

Jugendfußball TSV 08 Groß Schneen gewinnt den Harz Cup in Zorge

Der SV Zorge war in Zusammenarbeit mit der Öffentlichen Versicherungen-Geschäftsstelle Melanie Saemann nach zweijähriger pandemiebedingter Pause wieder Ausrichter des Harz Cups. Das prestigeträchtige Saisoneröffnungsturnier, diesmal in der Altersklasse E-Jugend ausgespielt, kann auf eine mehr als 20-jährige Historie blicken. Ende der 90er Jahr kamen beim Harz Cup mehr als 20 Jugendmannschaften aller Altersklassen aus ganz Deutschland zusammen – ein Publikumsmagnet.

Auch in diesem Jahr, wenn auch mit weitaus weniger Mannschaften als sonst, konnte sich Nils Bernhardt der Vorsitzende des SV Zorge, über mehr als 200 Besucher freuen, die die rund 50 Fußballer und Fußballerinnen unterstützten. In dem spannenden Turnier setzte sich am Ende der TSV 08 Groß Schneen vor der ersten Mannschaft der JSG Südharz/Zorge durch.

Ein buntes Rahmenprogramm organisiert in Zusammenarbeit mit der Öffentlichen Versicherung Braunschweig sorgte dafür, dass Gäste und Spieler beim XXL Jenga, im Soccer Cage und beim Kinderschminken auch abseits des Platzes auf ihre Kosten kamen. Bei der Glücksradtombola gab es sogar zwei Tickets für das Nations League-Spiel der DFB-Elf in Leipzig gegen Ungarn zu gewinnen.