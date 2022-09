Göttingen. Am Samstag findet auf dem Unisportgelände in Göttingen der Great Barrier Run statt. Es ist der größte Hindernislauf Mitteldeutschlands.

Hindernislauf Great Barrier Run in Göttingen: Am Samstag wird es rutschig

Am Samstag ist es wieder so weit, eines der größten Sportereignisse der Region findet in Göttingen statt. Rund 4.000 Athleten und mindestens noch einmal so viele Zuschauer werden beim Great Barrier Run powered by Cube Store Göttingen auf dem Sportgelände der Georg-August-Universität am Sprangerweg zu Gast sein.

Die Sportler, um sich beim größten Hindernislauf in Mitteldeutschland und der mittlerweile auch größten Breitensportveranstaltung in Südniedersachsen so richtig in den Schlamm zu stürzen. Die Zuschauer, um ihre Freunde und Bekannten anzufeuern, aber auch, um die Stimmung und das Flair des Great Barrier Runs aufzusaugen.

Die Runner, wie die Aktiven auch genannt werden, begeben sich dabei auf eine von drei unterschiedlichen Streckenlängen und bezwingen dabei bis zu 31 Hindernisse. Den sinnbildlichen Startschuss für den Great Barrier Run gibt dieses Jahr die Oberbürgermeisterin der Stadt Göttingen, Petra Broistedt. Sie wird um 9 Uhr über 450 Kinder und deren Eltern auf die 3 km-Strecke der Sparkasse Göttingen Kids Trophy schicken, auf der 8 Hindernisse warten.

Ab 10.15 Uhr begeben sich die Runner der 12 km-Strecke auf den Parcours, der dieses Jahr 31 spektakuläre Hindernisse bereithält. Eine wichtige Neuerung ist dabei die geänderte Streckenführung. In den vergangenen Jahren wurde die 6 km-Strecke doppelt absolviert, damit ist jetzt Schluss: An einer Weiche auf der Strecke biegen die 12 km-Runner auf eine 6 km-Zusatzschleife ab, auf der zehn Hindernisse warten, die ausschließlich auf dieser Strecke zu bewältigen sind. Die zusätzliche Schleife führt die Aktiven hoch über den Klausberg bis zum Bismarckstein.

Brandneue Hindernisse

„Wir wollen jedes Jahr etwas Neues bieten und freuen uns, dass wir nicht nur brandneue Hindernisse bereitstellen können, sondern für die 12 km-Strecke auch eine ganz neue zusätzliche Strecke, die es mit ihren Höhenmetern auch wirklich in sich hat, laufen können“, freut sich Mitorganisator Nicolas Karasch auf den neuen Streckenabschnitt.

Ab 11.35 Uhr begeben sich dann, neben den normalen Startern, auch mehr als 250 Schülerinnen und Schüler auf die 6 km Strecke der BKK Technoform Schools Trophy. Auch auf den 6 km erwarten die Aktiven viele neue Hindernisse und spannende Herausforderungen. Da beim Great Barrier Run Teambuilding großgeschrieben wird, wird im Rahmen der SJS Companys Trophy das sportlichste Unternehmen in der Region gesucht.

Die letzten Runner werden gegen 16 Uhr auf die Strecke geschickt und zwischen 17 und 18 Uhr im Finisherbereich des Stadions am Sportzentrum der Uni Göttingen erwartet. Der Start, das zur Erklärung, erfolgt immer in Blöcken, um auf der Strecke Staus und Wartezeiten zu vermeiden.

Sportfest im Zielbereich

Im Zielbereich wird es auch das berühmte Sportfest geben, für dass sich die Organisatoren gemeinsam mit ihren Partnern und Sponsoren eine Menge ausgedacht haben: In der Aldi Kids-Area wird es Kinderschminken, kleine Spiele und Hüpfburgen geben. Auf dem Pucki-Wutschparcours des Cube Stores Göttingen können die Kleinsten ihre Radkünste unter Beweis stellen, während die Erwachsenen bei einem Ausdauer-Wettbewerb gefordert sind. Wer noch mehr Power im Körper hat, kann sich an dem Boxautomat der BKK Technoform richtig verausgaben. Erholung bieten hingegen der Biergarten oder die Foodtruck-Meile, hier wird den ganzen Tag für leckeres Essen und gekühlte Getränke gesorgt.

News zum Great Barrier Run:

Eine Herzensangelegenheit wird ebenfalls den ganzen Tag möglich sein: Die Transfusionsmedizin der Uni Göttingen wird über ihre Arbeit informieren und wer direkt helfen möchte, ist eingeladen sich, vor Ort für die Knochenmarkspenderdatei typisieren zu lassen.

„Der Great Barrier Run ist mittlerweile ein sportliches Aushängeschild der Sport-Stadt Göttingen geworden. Wir haben Anmeldungen von Husum bis Freiburg, von Berlin bis Frankfurt“, erklärt Karasch die Bedeutung der Veranstaltung nicht nur für die aktive Hindernislaufsportszene. „Es macht uns stolz, dass sich so viele Aktive und Zuschauende für den Great Barrier Run begeistern und wir können nur Danke an alle helfenden Hände und Partner sagen, die das jedes Jahr möglich machen.“