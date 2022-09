Sanna Weber aus Badenhausen ist wieder Deutsche Meisterin

Badenhausen. Die junge Sportschützin aus Badenhausen verteidigt in München erfolgreich ihren Titel in der Kategorie SH1/AB1 Luftgewehr stehend.

Bei den Deutschen Meisterschaften SH1/AB1 Luftgewehr stehend, die Ende August in München stattfanden, hat Sanna Weber aus Badenhausen erneut ihren Titel verteidigt und ist weiterhin Deutsche Meisterin.

Wie Sanna Weber berichtet, sei die Stimmung in der Luftdruckhalle super gewesen, da nach den coronabedingten Maßnahmen in diesem Jahr wieder Zuschauer und auch viele andere Sportler vor Ort waren. „Das war eine tolle Atmosphäre“, so Weber.

Seit 2019 ist sie Sportschützin und wurde im vergangenen Jahr erstmals Deutsche Meisterin. Ihr Werdensgang ist eine echte Mutmacher-Geschichte.