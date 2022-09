TTVN-Schnuppermobil ist zu Gast beim TTC Grün-Weiß Herzberg

Im Rahmen des 75-jährigen Jubiläum, welches mit einer Sportwoche und einem großen Fest Anfang September begangen wurde, gab es beim TTC GW Herzberg eine Aktion speziell zur Gewinnung neuer junger Spieler. Der TTC ist seit Jahrzehnten stets bemüht, jungen Talenten durch intensive Betreuung mittels eines geschulten Trainer- und Betreuerteams den Weg in den Verein und in höhere Spielklassen zu ebnen. Beinahe jährlich werden die „Minimeisterschaften“ ausgerichtet, um Kindern die Möglichkeit zu geben, auch ohne Vereinszugehörigkeit bis auf Landesebene in den rasanten Sport reinzuschnuppern.

Unter dem Motto „Startklar in die Zukunft“, einer Aktion, die vom Landessportbund finanziell unterstützt wird, forderte der Vorstand das TTVN-Schnuppermobil aus Hannover an, welches mit qualifizierten Mitarbeiterinnen des Dachverbandes und reichlich Materialien an der Nicolaiturnhalle eintraf. Im Vorfeld wurde mit den Verantwortlichen der hiesigen Grundschulen gesprochen und auch Flyer ausgeteilt.

Am Tag des Besuchs waren sowohl der TTC-Vorsitzende Michael Recht samt den Übungsleitern und weiteren acht Helfern als auch die beiden Damen aus Hannover über mehr als 40 Kinder verblüfft, die sich von 16 bis 20 Uhr an verschiedenen Stationen unter Anleitung ausprobieren konnten.

Es gab Tische in verschiedenen Größen und Formen, „Riesentische“ für den Rundlauf, einen Parcours zum Balancieren, Hindernis-Überqueren und Slalomlaufen – alles mit einem Ball auf dem Schläger. Der Roboter spuckte Bälle aus und draußen wartete als Koordinations-und Ziel-Übung das Wikinger-Schach. Außerdem gab es verschiedene Übungen zur Verbesserung der Motorik, sowie Ballgewöhnungsübungen mit unterschiedlichen Bällen und Schlägern. Nach rund vier Stunden, die nur kurz durch Essen- und Trinkpausen bei Wurst und Käsebrötchen unterbrochen wurden, waren alle „platt“ und es ging ans Zusammenpacken.

Spaßturnier für 20 Jugendliche

Am Donnerstag fand für weitere 20 Jugendliche aus dem Altkreis ein Tischtennis-Spaßturnier statt, bei dem die Tische ein wenig anders aufgebaut waren als normal. Tischhälften, die gegeneinander verschoben waren wie nach einem Erdbeben, mit unterschiedlichen Höhen, verlängert um eine Art „Wassergraben“ oder Mini-Tische wurden mit Zweier-Teams besetzt, die in einer festgesetzten Zeit Punkte mit Ballwechseln erzielen mussten.

Während selbst die Erwachsenen an dem einen oder anderen Aufbau scheiterten, schlugen sich die Jugendlichen sehr gut. Am Ende konnte sich das Team „Kantentester“ vom TTC Herzberg mit Alina Weber und Maximilian Harenberg die Siegermedaillen von Sportwart Frank Nolte und Jugendwart Rudi Krause umhängen lassen. Als Zweite auf das Treppchen kam das Team Scharzfeld (Bennet Grosse, Jonathan Lüke), Rang drei ging an den TTC PeLaKa (Lasse Wachsmuth, Jaaron Bode).