Northeimer HC verliert auch das zweite Saisonspiel

Die Drittliga-Handballer des Northeimer HC haben auch ihre zweite Partie der neuen Spielzeit verloren. Trotz einer Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche mussten sich die NHC-Recken vor heimischer Kulisse dem Oranienburger HC mit 27:30 (13:18) geschlagen geben und warten noch auf den ersten Punktgewinn.

Mit den Gästen aus Brandenburg stellte sich eine seit Jahren in der dritten Liga etablierte Kraft vor, die Aufgabe war anspruchsvoll. Dass die Gäste bei der Anfahrt im Stau standen und erst verspätet in Südniedersachsen eintrafen, merkte man ihnen kaum an. In den ersten Minuten entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, Christian Stöpler traf für die Northeimer in der 12. Minute zum 6:7.

Danach ließ der NHC jedoch abreißen, leistete sich zu viele Fehlwürfe als auch Fehler im Aufbauspiel, und konnte sich einzig beim überragenden Glenn-Louis Eggert zwischen den eigenen Pfosten bedanken, dass es lediglich mit einem 13:18 in die Kabine ging.

NHC kommt gut aus der Kabine

Aus dieser kamen die Gastgeber stärker, Hannes Bransche verkürzte auf 17:21 (37.). Wenig später kamen die Northeimer sogar auf 22:24 heran, die wenigsten Zuschauer in der Halle hatten nach der ersten Hälfte damit gerechnet. Die Spannung hielt sich über die nächsten Minuten, in denen der NHC den Oranienburgern auf den Fersen blieb. Eggert hielt mehrere freie Bälle am Stück, die Halle unterstützte die kämpferische Leistung des Teams mit lautstarken Anfeuerungen.

Als dann jedoch Joé Schuster zwei Minuten vor Schluss mit seiner dritten Zeitstrafe runter musste, war die Entscheidung gefallen. Die Überzahl nutzte der OHC und setzte sich ab (26:30). Rick Harder erzielte wenige Sekunden vor Schluss noch sehenswert den 27. Treffer für den NHC, dies blieb jedoch nur Ergebniskosmetik. Das Northeimer Trainergespann Bätjer/Gerstmann war trotz der Niederlage insgesamt nicht unzufrieden mit der Leistung des Teams, welches die schwachen Minuten der ersten Halbzeit mit einer kämpferischen und aufopferungsvollen Leistung in der zweiten Hälfte wettmachte.

Weiter geht es am kommenden Samstag um 19 Uhr bei der Zweitvertretung der Füchse Berlin. Wer vor Ort dabei sein will, kann sich per E-Mail an marc.heine@northeimerhc.de für die Mitfahrt im Mannschaftsbus anmelden.