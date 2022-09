Wacker Nordhausen unterliegt klar

Die dritte Nullnummer im fünften Saisonspiel: Für Wacker gab es am Samstag in NOFV-Oberliga Süd bei der 0:3-Pleite gegen SV Blau-Weiß Zorbau, nichts zu holen.

Bereits früh in der Partie deutete Zorbau an, was sie vorhatten – ließen allerdingsgleich mehrere Großchancen ungenutzt. Dem FSV fehlte hingegen die Genauigkeit im letzen Drittel, somit war der Gastgeber von Beginn an tonangebend. Nach dem Seitenwechsel blieb Zorbau weiter am Drücker.

Tor nach Kopfverletzung

Nach einer Nordhäuser Ecke, bei der zwei Gegenspieler mit den Köpfen zusammen rauschten, startete der SV einen Konter. Während Erik Schneider bei den ausgeknockten Spielern verharrte und versuchte, Referee Philipp Jacob lautstark auf diese Situation aufmerksam zu machen, ließ dieser weiterlaufen. Wacker geriet in der Rückwärtsbewegung in Bedrängnis und auch ins Hintertreffen.

Die Blau-Weißen nutzte die Gelegenheit eiskalt aus und gingen mit 1:0 in Führung. John Winkler erzielte das erste Tor des Tages (56.)

Schiedsrichter-Assistent entscheidet für Abseits

In der Folge wechselte Wacker in der 65. Minute dreifach. Für Gorges, Czosnyka und Salin kamen Alsela, Liese und Riemekasten in die Partie. Letzterer gab in der 72. Minute ein Lebenszeichen der Gäste ab und nutzte eine konfuse Situation im Zorbauer Strafraum zum 1:1 Ausgleichstreffer. Doch Schiri-Assistent Niklas Trybusch hob die Fahne. Während Nordhausen noch ob des aberkannten Ausgleichstreffers haderte, erhöhte Zorbau indes durch Marek Langr auf 2:0 (83.). Den Schlusspunkt der Partie setzte dann Ricky Bornschein per Foulelfmeter.

Die Hausherren waren über das gesamte Spiel das aktivere und dominierende Team – die fast 20 Ecken für die Elf von Rene Behring sprechen in diesem Fall Bände. Wacker rutscht mit der Niederlage auf den zehnten Tabellenplatz ab.