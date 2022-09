Northeimer HC empfängt Oranienburg zum Heimauftakt

Northeim. In der 3. Liga wartet auf die Recken des Northeimer HC am Sonntag das erste Heimspiel. Zu Gast in der Schuhwallhalle ist der Oranienburger HC.

Nach dem verpatzten Start am vergangenen Wochenende wollen die Drittliga-Handballer des Northeimer HC nun zumindest ihren Heimauftakt erfolgreich gestalten. Am Sonntag ab 17 Uhr ist der Oranienburger HC zu Gast in der Schuhwallhalle.

Anders als die NHC-Recken konnten die Oranienburger ihr erstes Spiel gewinnen, gegen HaSpo Bayreuth setzten sich die Brandenburger mit 30:27 durch. Die Northeimer hingegen unterlagen beim Aufsteiger Grün-Weiß Werder nach einer vor allem in Hälfte zwei unkonzentrierten Vorstellung mit 28:36. Insbesondere in der Abwehr gilt es sich nun zu steigern, will man die ersten Punkte einfahren.