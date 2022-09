Trotz Testspielerfolg: BG-Coach Moors sieht Steigerungsbedarf

Die BG Göttingen hat ihre Testspiel-Reise im französischen Luxeuil-les-Bains mit einem Sieg abgeschlossen. Das Team von BG-Headcoach Roel Moors gewann gegen den französischen Zweitligisten Alliance Sport Alsace am Donnerstagabend 71:62 (36:26). Die deutschen Gäste erarbeiteten sich bereits im ersten Abschnitt einen zweistelligen Vorsprung. Doch die Franzosen um Ex-Veilchen Kyan Anderson verkürzten immer wieder, weil die BG vor allem von außen nicht gut traf und die Elsässer zu oft an die Freiwurflinie schickte.

Zwar siegten die Südniedersachsen am Ende, dennoch war Moors mit der Leistung nicht zufrieden. „Heute waren wir physisch und mental nicht 100-prozentig da und haben die meiste Zeit ohne Rhythmus und mit zu wenig Energie gespielt“, monierte der BG-Headcoach im Anschluss, war mit dem Trip nach Frankreich insgesamt aber doch einverstanden: „Es war eine interessante Testspielreise.“ Bester Veilchen-Werfer war diesmal Mark Smith mit 14 Punkten, während Anderson 17 Zählern für die Alsace auflegte.

Veilchen starten diesmal gut

Bei den Veilchen lief es in diesem Spiel zu Beginn besser als am Vortag. Geno Crandall, der bester Rebounder und bester Vorlagengeber der Moors-Truppe war, baute die Führung auf 14:7 aus, Smith legte kurz darauf von außen nach zum 17:7. Harald Frey traf drei Freiwürfe zum 20:7 – zur Viertelpause führte die BG 20:9. Offensiv lief es auch im zweiten Abschnitt zunächst gut. Frey und Mathis Mönninghoff erhöhten den Vorsprung auf 30:14. Aber die Franzosen kämpften und verkürzten vor der Pause auf 36:26.

Nach dem Seitenwechsel gaben die Göttinger wieder Gas und zogen schnell auf 45:28 davon. Nach einer Auszeit der Elsässer lief es besser für das Anderson-Team (45:35). Näher ließ die BG den Gegner im dritten Viertel trotz einer ausbaufähigen Dreier-Trefferquote aber nicht herankommen und hielt den zweistelligen Vorsprung (56:46). Im letzten Abschnitt wiederholte sich das Spiel: Die Veilchen zogen durch fünf Punkte in Folge von Till Pape auf 64:48 davon, aber die Elsässer konterten (68:59). Doch Tazé Moore stoppte den Lauf durch einen Dreier zum 71:59. Den Schlusspunkt setzte Anderson ebenfalls von außen – am BG-Sieg änderte das nichts mehr.

Vorfreude auf Saison steigt

Rund die Hälfte der Saisonvorbereitung hat die BG Göttingen mittlerweile hinter sich gebracht – die Vorfreude und Spannung auf die Spielzeit 2022/23 steigt immer weiter. Den Auftakt macht das Qualifikationsturnier zum FIBA Europe Cup vom 27. bis 30. September in Mitrovica (Kosovo). In die BBL-Saison startet das Team am 5. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei Ratiopharm Ulm. Das erste reguläre Veilchen-Heimspiel ist das Achtelfinale im BBL-Pokal am Sonntag, 16. Oktober, um 15 Uhr – ebenfalls Ulm. Eine Woche später empfangen die Göttinger den Aufsteiger Rostock Seawolves.

Der Kartenvorverkauf für diese beiden Partien und alle weiteren BG-Heimspiele in der BBL-Hinrunde läuft ab sofort. Tickets gibt es im online unter www.bggoettingen.de, in der BG-Geschäftsstelle am Schützenplatz, an der Ticket-Hotline unter 01806-991170 und bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen. Auch Dauerkarten sind weiterhin erhältlich. Momentan gibt es für die BG-Heimspiele keine Corona-Beschränkungen.