Herren 30 II des TV Sösetal-Förste verpassen Aufstieg knapp

Im letzten Tennis-Punktspiel der Sommersaison 2022 trafen die Herren 30 II des TV Sösetal-Förste im direkten Aufstiegsduell auf den Mündener Tennisclub. Die Vorzeichen waren klar. Die Mannschaft des TVS würde einen Sieg benötigen, um in der 2. Regionsklasse noch am Tabellenführer aus der Drei-Flüsse-Stadt vorbeizuziehen.

Ingo Marzadek und Jan Oleyniczak zeigten von Beginn an starke Einzelleistungen und ließen ihren Gegnern zu keinem Zeitpunkt eine Chance. Da Mathias Falk und Jannik Töpperwien jedoch unterlagen, ging es mit einem 2:2-Unentschieden in die entscheidenden Doppel der Saison. Während Marzadek/Oleyniczak nahtlos an ihre Einzelleistungen anknüpften und in zwei Sätzen siegreich waren, entwickelte sich bei Falk/Töpperwien ein hochklassiges und sehr enges Match.

Den ersten Satz musste das Förster Duo knapp im Tiebreak abgeben. Trotz großem Kampf im zweiten Satz reichte es auch hier gegen Ende des Satzes nicht, sodass Falk/Töpperwien letztlich mit 6:7 und 5:7 unterlagen. Auf Grund des 3:3-Unentschiedens reichte es für die Herren 30 II nicht zum erhofften Aufstieg. Am Ende einer Saison mit sechs Punktspielen fehlte ein Punk. Dennoch kann die Mannschaft des TVS sehr stolz auf die gezeigten Leistungen sein, zumal man ungeschlagen blieb.