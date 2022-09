Henning Holland räumt in Mahlow drei Titel ab

Am vergangenen Wochenende fanden in Berlin-Mahlow die Norddeutschen Seniorenmeisterschaften der Leichtathleten statt. Für den NLV-Kreis Osterode ging Henning Holland von der LG Osterode in der Klasse M55 am Start. Am Ende der Veranstaltung konnte sich der LGO-Sportler über insgesamt drei errungene Titel eines Norddeutschen Meisters sowie eine Vizemeisterschaft freuen.

Los ging es am Samstag mit dem Dreisprung. Die Athleten hatten mit zum Teil starken Gegenwind zu kämpfen, der den Anlauf erheblich erschwerte. Henning erreichte bereits im zweiten Versuch die Tagesbestweite von guten 10,39 m. Das sollte kein Konkurrent toppen, der der erste Titel war perfekt.

Weiter ging es dann mit dem 400 m Hürdenlauf. Auch hier verhinderte der böige Wind eine bessere Zeit. Dennoch reichten am Ende 70,13 Sekunden für den zweiten Titel an diesem Tage. Vom Hürdenlauf ging es dann für Holland aufgrund einer Zeitplanverschiebung direkt und ohne große Pause zum Hochsprung. Hier lagen bereits 1,46 m auf. Diese meisterte der Osteroder wie auch die nächsten Höhen von 1,49 m und 1,51 m jeweils im ersten Versuch. Bei der Höhe von 1,53 m war dann jedoch Schluss. Am Ende bedeutete dies die Vizemeisterschaft im Hochsprung. Aufgrund der Belastung durch den unmittelbar zuvor absolvierten Hürdenlauf eine tolle Leistung.

Spannung beim Weitsprung

Am Sonntagvormittag stand dann noch der Weitsprung auf dem Programm. Hier zeichnete sich bei erneut böigem Gegenwind ein spannender Wettkampfverlauf ab. Die von Holland erzielte Weite von 4,78 m im ersten Versuch bedeuteten bis zum dritten Versuch die Führung. Dann erzielte ein Konkurrent 4,80 m, im vierten Versuch sprang ein weiterer Sportler sogar auf 4,81 m. Der Harzer war also vor Beginn des fünften Versuches nur Dritter. Dann gelang Holland jedoch bei einem Gegenwind von 2,5 m pro Sekunde ein richtig guter Versuch, er flog bis auf 5,01 m.

Diese Weite reichte am Ende des Wettkampfes für den dritten Titel eines Norddeutschen Seniorenmeisters an diesem Wochenende. Zufrieden wurde die Heimreise in den Harz angetreten. Zum Abschluss der Saison stehen am 1. und 2. Oktober noch die Landesmeisterschaften in Zeven auf dem Programm Hier strebt Holland weitere Meisterehren an.