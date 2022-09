Gemeinsam geht was: Stellvertretend für das große Organisationsteam des KSB-Jubiläums-Sportkongresses trafen sich (v.l.) vom KSB Göttingen-Osterode Fendina Lau (Sportreferentin Handlungsfeld Bildung), Dennis Dörner (Referent für Sportentwicklung), Klaus Dreßler (Geschäftsführer und Vorstandssprecher) mit Dr. Arne Göring (Leitungsteam Hochschulsport) im Institut für Sportwissenschaften in Göttingen für letzte Absprachen.

Sport Sportkongress in Göttingen - Ein Tag im Zeichen des Sports

Auf geht es für sportliche Unterstützer, motivierte Fitmacher, engagierte Aktive und die besten Übungsleitenden. Jetzt nach der wohlverdienten Sommerpause lädt der Kreissportbund Göttingen-Osterode Sportler jeden Alters zu einem einzigartigen Sportevent anlässlich seines 75-jährigen Bestehens ein. 50 Workshops warten am 24. September in Göttingen darauf, erlebt zu werden – und es ist für alle etwas dabei: von A wie Aqua-Tabata bis Z wie Zenbo Balance. Für ÜL-C und B, über Sportjugend bis hin zu Qualifix. Eine sportliche Palette von Möglichkeiten zum Ausprobieren, Auspowern, Austauschen und schlau machen. Wichtig für Übungsleitende: Es gibt Anerkennung von bis zu zehn Lerneinheiten zur Lizenzverlängerung und zum Lizenzerwerb.

Gleich zum Auftakt gibt es ein Highlight mit einem Impulsvortrag des Göttinger Bestseller-Autors und Keynote-Speakers Marc Wallert. Sein Thema lautet: „Stark durch Krisen – Die Kunst, nicht den Kopf zu verlieren!“ In seinem Vortrag verrät Wallert, wie man in schwierigen Zeiten nicht den Kopf verliert.

Er „entführt“ die Hörer in den philippinischen Dschungel, wo er als Geisel von Terroristen 140 Tage in Gefangenschaft verbrachte. Dank seiner Strategien werden die Teilnehmenden gestärkt aus dem Dschungel hervorgehen und Resilienz-Techniken für den Alltag mitnehmen – ein Vortrag mit Gänsehaut-Effekt.

Spannender Vortrag: Die Kunst, den Kopf nicht zu verlieren

Spätestens seit Corona wird sie gebraucht: Die Kunst, nicht den Kopf zu verlieren. Über Nacht wurde man zu einer Geisel. Gefangen in einer Pandemie, der man nicht entfliehen konnte.

Von der wir nicht wissen, wie sie sich entwickelt. Und schon gar nicht, wann sie enden wird. Wie kann man einen kühlen Kopf bewahren, trotz existenzieller Ungewissheit? Wie bleibt man (im Team) unter extremer Belastung stark? Wie geht man gestärkt aus so einer Lage hervor?

Marc Wallert hat Antworten auf diese Fragen gefunden – ausgerechnet im Dschungel, entführt durch eine philippinische Terrorgruppe. Als Geisel stand er für 140 Tage vor verblüffend ähnlichen Herausforderungen. Seine Überlebensstrategien überträgt er daher auf aktuelle Herausforderungen, wie Corona und die Digitale Transformation.

Die KSB-Verantwortlichen haben sich im Vorfeld des Sportkongresses eine Menge Mühe gegeben, das Ding auf die Beine zu stellen. „Allein die Location, das Institut für Sportwissenschaften Göttingen, ist der Hammer“, sind sich die Verantwortlichen sicher. Zudem steht ein großartiges Referatsteam in den Startlöchern.

Damit in gefüllten Kursräumen zur Tat geschritten werden und so richtig eingeheizt werden kann, braucht es aber noch mehr Mitmacher.

Interessierte sollten sich daher schnell selber anmelden und den Termin natürlich gern weitersagen sowie Werbung in Sportgruppen und bei Teilnehmenden im Verein machen. „Bestimmt lassen sich so einige Interessierte finden, die gerne mit dabei wären und in (Fahr-)Gemeinschaft hat man noch mehr Spaß“, hofft der KSB auf jede Menge Zuspruch.

Für die Teilnahme wird ein einmaliger Kostenbeitrag von 30 Euro erhoben, wenn man Mitglied in einem Sportverein ist. Für Teilnehmende, die nicht in Mitgliedsvereinen des LSB Niedersachsen organisiert sind, erhöht sich der Betrag.

Anerkennung für Übungsleitende

Je nach Workshop-Auswahl werden bis zu zehn Lerneinheiten (LE) zur Lizenzverlängerung anerkannt. Zur Auswahl stehen Angebote aus den Bereichen ÜL-C, ÜL-B Sport in der Prävention, Juleica und Vereinsmanager C. Die meisten Workshops haben einen Umfang von zwei LE, so dass man bei der maximalen Belegung von vier Workshops acht LE einsammeln kann.

Der Impulsvortrag zum Auftakt wird für alle Teilnehmenden mit zwei LE im Bereich C-Lizenz angerechnet. Workshops aus den Bereichen ÜL-C und Juleica werden im C-50 Flexmodul der ÜL-C Ausbildung anerkannt. Im Anschluss an die Veranstaltung wird eine Teilnahmebescheinigung über die absolvierten Workshops ausgestellt.

Die Botschaft von Koordinatorin Fendina Lau, Sportreferentin Handlungsfeld Bildung im KSB Göttingen-Osterode und in der Sportregion Südniedersachsen, ist eindeutig: „Lasst uns das Ding gemeinsam rocken. Wir zählen auf euch!“ Lau und ihr Team freuen sich auf motivierte Teilnehmer und stehen für Fragen telefonisch unter 0551/50469052 oder per E-Mail an fendina.lau@ksb-goettingen-osterode.de zur Verfügung.

Noch gibt es in fast allen Workshops freie Plätze. Eine gute Übersicht und alle weiteren wichtigen Infos zu dem Event sind online unter www.ksb-goettingen-osterode.de zu finden. Über die Verlinkung kann man sich dort auch gleich für seine Wunsch-Workshops anmelden, ein Ampelsystem informiert über die aktuelle Belegung.

Wichtig ist es, die Anmeldefrist zu beachten: Eine Registrierung ist nur bis Sonntag, 11. September, möglich. Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.