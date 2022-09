Veilchen Ladies: Viele Tests und ein Neuzugang

Gegen den Bundesligisten Gisa Lions MBC verloren die Veilchen Ladies am vergangene Wochenende nach einer guten Partie mit 65:75. Im Testspiel in Halle an der Saale zeichnete man sich vor allem durch eine tolle Teamleistung aus. „Besonders auf der zweiten Halbzeit kann man aufbauen. Die konnten wir auch mit acht Punkten gewinnen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, es war aber ein toller erster Schritt in die richtige Richtung”, so die Coaches.

Lieckfeld ist zurück

Bereits einen Tag vor dem Test gaben die Unistädterinnen die Rückkehr von Lara Lieckfeld bekannt. Die 18-jährige kehrt nach zwei Jahren in Amerika wieder nach Göttingen zurück. Sie war schon mit 15 Jahren im Trainingskader der ersten Bundesliga und spielte in der Oberliga der BG 74 Göttingen.

Die gebürtige Wolfenbüttelerin wird dieses Jahr ein FSJ beim MTV/BG Wolfenbüttel antreten, bevor sie nächstes Jahr in ein mögliches Studium einsteigt.

Im Zuge dessen wird sie mit einer Doppellizenz ausgestattet, mit der sie beim Regionalligisten Wolfenbüttel und in der zweiten Damen Basketball Bundesliga spielberechtigt ist.

Die vergangenen zwei Jahre spielte Lara an der Grace Christian High School in Sanford, USA. Dort erzielte sie im Schnitt 18,1 Punkte pro Spiel und konnte mit ihrem Team in der letzten Saison den State Champion Ship gewinnen.

„Wir freuen uns sehr, dass Lara sich entschieden hat, diese Saison bei uns zu spielen. Wir bedanken uns beim MTV/BG Wolfenbüttel für die Zusammenarbeit, um Lara möglichst gut weiterzuentwickeln. Sie besitzt das Profil an jungen deutschen Spielerinnen, die wir gesucht haben und wir denken, dass sie super in das junge Team reinpasst“, so Coach Ruzica Dzankic.

Heimischen Vorbereitungsturnier

Im Zuge der Vorbereitung richten die Veilchen Ladies am kommenden Wochenende ein Mini-Turnier aus. Neben den Unistädterinnen sind die Bascats USC Heidelberg, Eintracht Braunschweig und DJK Don Bosco Bamberg mit von der Partie.

In der Turnhalle des Felix-Klein-Gymnasiums treffen die BG Damen, am Samstag um 18 Uhr auf Bamberg. Bereits ab 15 Uhr spielt Heidelberg gegen die Eintracht. Am Folgetag findet ab 11 Uhr das Spiel um Platz drei statt. Das Finale steigt dann ab 14 Uhr.