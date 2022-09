Die Kanadier fliegen ein, ein junger Keeper kommt

Die Kaderplanungen beim Eishockey-Regionalligisten EC Harzer Falken nehmen weiter Fahrt auf. Auch auf der Torhüterposition können die Braunlager nun einen Neuzugang vermelden, Leon Grothe schließt sich der Mannschaft vom Wurmberg an. Der 20-Jährige wird in Braunlage seine erste komplette Seniorensaison absolvieren, bislang stand er in der U20-Mannschaft der Grizzlys Wolfsburg in der DNL3 zwischen den Pfosten.

Der in Wolfsburg geborene Grothe durchlief in seiner Heimatstadt die gesamte Nachwuchsabteilung der Young Grizzlys und war in der vergangen Saison eine feste Größe in der U20-Mannschaft. Nur knapp mussten sich die Wolfsburger nach einer erfolgreichen Spielzeit im Kampf um den Aufstieg in die DNL2 dem Nachwuchs der Kassel Huskies geschlagen geben. Neben dem Nachwuchstraining konnte Grothe in den vergangenen beiden Jahren ebenfalls bei der DEL-Mannschaft des Wolfsburger mittrainieren und so schon eine Menge Erfahrung sammeln.

Bei den Falken ist er als Back Up hinter Taylor Dupuis eingeplant. Der kanadische Torhüter überzeugte in der vergangenen Spielzeit auf ganzer Linie und trug mit seinen Paraden wesentlich zum Titelgewinn bei. Noch während der laufenden Saison hatte Dupuis seinen Vertrag bei den Braunlagern verlängert – sehr zur Freude der Fans.

Bis zum Trainingsstart müssen die Anhänger nicht mehr lange warten, das erste Testspiel steht zudem bereits am 24. September an. Mit Shaun Lymer und Regan Nagy sind derweil zwei kanadische Kontingentspieler bereits wieder im Harz eingetroffen. Sie landeten am Wochenende in Frankfurt.