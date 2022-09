Pokalspiel der BG Göttingen gegen Ulm ist terminiert

Göttingen. Das Achtelfinale im BBL-Pokal wird am 16. Oktober ausgetragen. Die Kampfmittelsondierungen rund um die Sparkassen-Arena sorgen aber für Probleme.

Die Fans der BG Göttingen können ihr Team demnächst wieder in der heimischen Sparkassen-Arena anfeuern.

Die Basketball-Bundesliga hat die Spiele für das Achtelfinale im BBL-Pokal terminiert. Die BG Göttingen trägt ihr Heimspiel gegen Ratiopharm Ulm am Sonntag, 16. Oktober, ab 15 Uhr in der Sparkassen-Arena aus.

Bis dahin sollen auch die Kampfmittelsondierungen rund um die S-Arena nach Angaben der Stadt Göttingen abgeschlossen sein, bei denen nach möglichen Blindgängern aus dem zweiten Weltkrieg gesucht wird. Verlegt werden muss aufgrund dieser Sondierungen die Liga-Partie der Veilchen gegen die Niners Chemnitz, die ursprünglich am 2. Oktober ausgetragen werden sollte. Die Sparkassen-Arena ist zu diesem Zeitpunkt gesperrt. Ein neuer Termin für das Spiel gegen Chemnitz steht noch nicht fest. Der Kartenvorverkauf für die schon terminierten Hinrunden-Spiele und das Pokal-Achtelfinale startet voraussichtlich in der kommenden Woche. Nähere Informationen gibt die BG zeitnah bekannt.

Bereits vor dem Pokalspiel gegen die Ulmer können die Veilchen-Fans sich wieder auf Live-Basketball in der Unistadt freuen. Am Samstag, 17. September, empfängt das Team von Headcoach Roel Moors ab 18 Uhr den Ligakonkurrenten aus Frankfurt – die Fraport Skyliners. Das Testspiel in der Sparkassen-Arena Göttingen ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Dauerkarten-Inhaber bekommen hiefür sogar einen extra Bonus: Sie können die Partie kostenlos anschauen und müssen beim Einlass nur ihre BBL-Dauerkarte vorzeigen. Für alle anderen gibt es Tickets für zehn Euro ab sofort im Vorverkauf.

Nach dem Spiel wartet noch ein Highlight: Das BG-Team gibt in der Krombacher Lounge der Arena eine Autogrammstunde für alle Fans. Dauerkarten können im Online-Ticketshop auf www.bggoettingen.de, in der BG-Geschäftsstelle (Schützenplatz 2) sowie telefonisch über die Ticket-Hotline unter 01806-991170 erworben werden.