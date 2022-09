Der Northeimer HC startet Sonntag in die Drittliga-Saison

Knapp 400 Kilometer muss der Northeimer HC für den Start der 3. Liga Staffel Ost zurücklegen. Am Ziel an der Havel angekommen treffen die NHC-Handballer am ersten Spieltag auf den Aufsteiger HV Grün-Weiß Werder.

Die Grün-Weißen sind keineswegs als gewöhnlicher Aufsteiger anzusehen. Die aus dem Berliner Umland stammenden Werderaner konnten sich im Vorfeld der neuen Spielzeit die Dienste von fünf gestandenen Drittligaspielern sichern und werden der neu formierten Truppe um die Routiniers Christian Stöpler und Paul-Marten Seekamp sicherlich einiges abverlangen.

Doch die Northeimer können die erste Aufgabe der Spielzeit 2022/23 dennoch mit breiter Brust angehen. In der Vorbereitung spielte sich der NHC zuletzt immer mehr in Form und gewann insgesamt vier von fünf Partien. In der Ernst-Haeckel-Halle, die für 550 Zuschauer Platz bietet, soll es nach einer guten Testphase nun auch mit dem ersten Saisonsieg im ersten Spiel klappen. Anwurf der Begegnung ist am Sonntag um 16 Uhr.