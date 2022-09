BG Göttingen feiert in Paderborn den ersten Testspielsieg

Die Veilchen zeigten in Paderborn in drei von vier Vierteln eine gute Vorstellung.

Die BG Göttingen hat im zweiten Testspiel der Vorbereitung auf die Basketball Bundesliga-Saison 2022/23 den ersten Erfolg verbucht. Im Paderborner Sportzentrum am Maspernplatz besiegte das Team von BG-Headcoach Roel Moors am Donnerstagabend den ProA-Ligisten Uni Baskets Paderborn mit 93:62 (52:27). Die Göttinger mussten dabei auf Tazé Moore verzichten, der aus familiären Gründen für eine Woche in die USA gereist ist. Zudem fehlte ausgerechnet gegen seinen bisherigen Club Veilchen-Neuzugang Peter Hemschemeier, der sich im Training eine Adduktorenzerrung zugezogen hatte und daher pausierte. Bester Veilchen-Werfer war Harald Frey, der nach seiner Rückkehr von der norwegischen Nationalmannschaft gleich 18 Punkte auflegte.

Starker Beginn der Veilchen

Die Gäste aus Göttingen kamen schnell in einen offensiven Rhythmus und gingen durch einen Dreier von Rayshaun Hammonds 11:6 in Front (4.). Till Pape baute die Führung durch den nächsten Treffer von Außen auf 14:8 aus (6.). Durch gute Verteidigung schafften es die Veilchen, sich immer weiter abzusetzen und das Viertel mit einem deutlichen Vorsprung abzuschließen (27:12). Auch im zweiten Abschnitt lief es für die Moors-Truppe rund, so dass alle Akteure Spielzeit erhielten. Bereits in der 13. Minute wuchs die Führung auf mehr als 20 Punkte an (35:14). Frey setzte mit seinem Dreier zum 52:27 den Schlusspunkt zur Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel taten sich die Veilchen etwas schwerer und ließen die Paderborner gewähren. Das nutzte der Zweitligist aus, um sich etwas heranzukämpfen (56:34/24.). Nach einer Moors-Auszeit lief es zunächst wieder besser (63:39/26.), aber die Göttinger agierten zu nachlässig – mit einer 70:50-Führung ging es ins Schlussviertel.

BG baut Vorsprung wieder aus

Dort agierten die Unistädter wieder mit mehr Selbstvertrauen. Mathis Mönninghoff und Mark Smith ließen den Vorsprung auf 82:58 anwachsen (35.), den Erfolg brachten die Veilchen dann sicher nach Hause. „Ich habe einige positive Dinge gesehen. Wir haben phasenweise mit der richtigen Intensität gespielt und hatten eine gute Ballbewegung – vor allem in der ersten Halbzeit“, sagte BG-Headcoach Roel Moors, hatte aber auch Kritik parat: „Das dritte Viertel war nicht akzeptabel. Im letzten Abschnitt haben wir aber eine Reaktion gezeigt und wieder auf normalem Niveau gespielt. Insgesamt habe ich mehr Positives gesehen als im letzten Spiel.“

Am Sonntag steht das nächste Testspiel an, dann empfangen die Göttinger hinter verschlossenen Türen im Sartorius Basketball Lab den ProA-Ligisten Medipolis SC Jena. Los geht es um 15 Uhr, über YouTube wird wieder ein Livestream angeboten.