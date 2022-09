Der Handballverband stellt sich für die Zukunft auf

Aufnahme des Bremer Handballverbandes (BHV), Änderung der Präsidiumsstruktur, Leitantrag zur Strukturreform – beim 41. ordentlichen Verbandstag des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) standen viele richtungsweisende Entscheidungen auf der Tagesordnung.

Zentrales Element war die Änderung der Satzung des Verbandes, über die in 37 Abstimmungen entschieden wurde. Einstimmig beschlossen die Delegierten die Änderung des Namens in Handballverband Niedersachsen-Bremen (HVNB), die mit Eintragung der Satzungsänderungen beim Registergericht wirksam wird. Damit vollenden die Verbände den Prozess, der sich bereits seit 2016 durch die Aufnahme der Vereine aus Bremen in den niedersächsischen Spielbetrieb angebahnt hatte. Der BHV hatte dem Beitritt bereits auf seinem Verbandstag 2021 zugestimmt. Monika Wöhler, Präsidentin des BHV, nutzte die Gelegenheit, um sich für die partnerschaftliche Zusammenarbeit zu bedanken: „Viele Aktionen waren nur möglich, weil der HVN den BHV in seine Konzepte eingebunden hat.“

Verabschiedet wurde zudem ein Leitantrag zur Strukturreform. Die Anzahl der Regionen soll verringert werden, zudem die Zusammenarbeit zwischen HVNB, Regionen und Vereinen verbessert werden. Der Arbeitskreis Struktur erarbeitete einen Leitantrag, der zehn wesentliche strukturelle und strategische Änderungen vorschlägt, mit denen Regionen und Verband zukunftsfähig aufgestellt werden. „Die zahlreichen Gespräche, Sitzungen und Anstrengungen in den letzten Monaten haben sich ausgezahlt. Wir verstehen das einstimmige Votum als eindeutigen Arbeitsauftrag und werden die Herausforderungen mit voller Kraft gemeinsam angehen“, sagte HVNB-Präsident Stefan Hüdepohl.

Mit der Neugründung der Ressorts Mitgliederentwicklung, Leistungssport und gesellschaftliches Engagement rüstet sich der Verband für die vielfältigen Aufgaben im Jahrzehnt des Handballs. Zeitgleich wird die Stimme der Jugend durch die Möglichkeit der Mitarbeit eines Jugendsprechers in jedem Ausschuss, inklusive des Erweiterten Präsidiums, gestärkt. Einstimmig wurde der Antrag, das Präsidium fortan nach dem 4+7-Modell aufzustellen, angenommen. Vier Personen (Präsident, Vizepräsident Recht, Vizepräsident Finanzen und der Geschäftsführer) bilden künftig das geschäftsführende Präsidium.

Im Zuge der Namensänderung gibt es auch eine neue Homepage, die ab sofort unter www.hvnb-online.de zu finden ist.