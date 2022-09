Wacker Nordhausen sichert sich Dienste von Linus Czosnyka

Pünktlich zur Schließung des Transferfensters ist der Fußball-Oberligist FSV Wacker Nordhausen noch einmal aktiv geworden. Mit Linus Czosnyka wechselt ein alter Bekannter zurück zu den Thüringern.

Czosnyka wechselt mit sofortiger Wirkung vom Regionalligisten Tennis Borussia Berlin in den Südharz. Der 20-jährige Stürmer, der aus der Region stammt, spielte bereits von 2017 bis 2019 für die Nachwuchsabteilung des FSV, ehe er über die A-Jugend-Bundesliga bei Union Berlin in den Seniorenbereich zu TeBe Berlin in die Regionalliga Nordost wechselte. „Ich freue mich, wieder hier zu sein und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen vom Sportdirektor und vom ganzen Team. Meine Zeit bei Wacker Nordhausen war sehr schön und ich wünsche mir, nun daran anknüpfen zu können“, so Czosnyka nach seinem feststehenden Wechsel.

Auch FSV-Sportdirektor Phillip Seeland zeigte sich sichtlich zufrieden ob des Neuzugangs: „Linus ist ein offensiver Spieler, der auf den Außenbahnen, vorne, im Sturmzentrum, aber auch hinter den Spitzen einsetzbar ist – was uns einfach noch einmal flexibler macht. Er passt perfekt in unser Portfolio.“