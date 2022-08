Schwiegershäuser Darter legen einen Traumstart hin

Am vergangenen Wochenende ist für die Dartspieler des TSV Schwiegershausen der Startschuss für die BBDV-Saison 2022/23 gefallen. Sowohl in der Kreisliga 1, wo das A-Team bei den DC Angerstein Arrows B gastierte, als auch in der Kreisklasse 3, beim Auswärtsspiel des B-Teams in Bodenburg, konnten souveräne Siege eingefahren werden.

In Angerstein hat für das Meisterteam des TSV Schwiegershausen das Projekt Klassenerhalt begonnen. Anfängliche Probleme, sich an das höhere Niveau zu gewöhnen, konnten schnell behoben und zur Pause eine 4:2 Führung erspielt werden. Halbzeit zwei endete mit dem gleichen Ergebnis, womit final ein 8:4-Auswärtserfolg zu Buche steht. Mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung gelingt den Schwiegershäusern damit ein hervorragender Auftakt gegen einen starken Gegner. Bereits am nächsten Sonntag steht das erste Heimspiel auf dem Plan, wenn die Happie Hippos aus Bovenden nach Schwiegershausen reisen. Für die A-Mannschaft spielten Sven Bierwirth, Sven Gothe, Daniel Bringmann und Patrick Schwab.

Sieg im ersten Spiel

Die neuformierte Truppe um Teamkapitän Ulli Bergkemper musste am Sonntag ebenfalls auswärts ran. Beim DC D’ARTagnan Bodenburg C konnte man das Spiel direkt von vorne weg spielen und lag schon zur Halbzeit 5:1 in Führung. Zwar erwischten die Hausherren den besseren Start in den zweiten Abschnitt, doch letztlich konnte Schwiegershausen die Partie routiniert zu Ende bringen. Mit einem 9:3-Auswärtssieg feierte „Die Zweite“ nicht nur eine erfolgreiche Premiere, sondern nimmt auch gleich Tabellenplatz eins der Kreisklasse 3 ein. Für den TSV Schwiegershausen B spielten Ulli Bergkemper, Alexander Waldmann, Cedric Barke und Patrick Hanel.

Nächste Woche ist der TSV Schwiegershausen B spielfrei. Am 17. September, gastieren die Arrows aus Angerstein am Harzrand. Ein Doppel-Heimspiel-Tag, denn das A-Team empfängt zeitgleich den DC Guiness 85 B aus Adelebsen. Zuschauer sind herzlich willkommen, der Eintritt ist natürlich frei.