Northeimer HC schließt Vorbereitung erfolgreich ab

Bevor der Handball-Drittligist Northeimer HC am kommenden Sonntag in die neue Saison startet, kam die Bätjer-Truppe am vergangenen Wochenende nochmals ordentlich ins Schwitzen. Mit dem Spiel beim TBV Lemgo II und gegen die ESG Gensungen/Felsberg standen innerhalb von drei Tage zwei Härtetests an.

TBV Lemgo II – Northeimer HC 34:35 (16:19). Am Freitag reiste der NHC zunächst nach Lemgo. Gegen die Bundesliga-Reserve zeigte man die bisher beste Leistung in der Vorbereitung und konnte sich knapp mit 35:34 durchsetzten. Das Team des Gastgebers, gespickt mit jungen und top ausgebildeten Talenten, verlangte den Northeimern einiges ab. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs konnte sich der Drittligist leicht absetzen und mit 19:16-Führung in die Halbzeitpause gehen. Angeführt vom abermals starken Christian Stöpler, der in der letzten Sekunde über von der Außenposition aus das entscheidende Tor erzielte, gewann der NHC letztlich mit 35:34.

Northeimer HC – ESG Gensungen/Felsberg 41:31 (22:18). In der heimischen Schuhwallhalle siegte der NHC nur zwei Tage später gegen den ESG Gensungen/Felsberg deutlich mit 41:31. Nach einer ausgeglichenen erste Hälfte war man im zweiten Durchgang gegen den letztjährigen Drittligisten das überlegene Team.

Am kommenden Sonntag startet das Team dann in die neue Saison. Zum Auftakt der dritten Bundesliga Ost geht es am 4. September um 16 Uhr zum Aufsteiger HV GW Werder. Der Bus bietet Platz für 15 Fans, Sportdeutschland TV überträgt live. Eine Woche später erwartet der NHC in der heimischen Schuhwallhalle am Sonntag, 11. September, um 17 Uhr den Oranienburger HC. Der Onlinekartenverkauf startet über www.northeimerhc.de ab dem 5. September.