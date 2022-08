Bounce House Cup: Die Volleyball-Asse sind zu Gast

Die Volleyball Bundesliga-Saison 2022/23 startet bei den Männern mit einem sportlichen und medialen Feuerwerk: Vom 30. September bis 2. Oktober erlebt der Bounce House Cup seine Premiere. Die acht Teams aus der zurückliegenden Meisterschaftsrunde ermitteln in der Hildesheimer Volksbank-Arena den ersten Titelträger der neuen Spielzeit.

Die Idee zu dem innovativen Wettbewerbsformat war bereits im vergangenen Jahr entstanden. Und mit den Helios Grizzlys Giesen fand sich schnell ein Ausrichter. „Wir sind stolz, unseren Fans und Sponsoren dieses Spektakel vor Ort bieten können. So ein Event hat es bisher noch nicht gegeben!“, freut sich deren Geschäftsführer Sascha Kucera.

Der Spielmodus garantiert jeder Mannschaft ein Match pro Tag. Die Fans aus ganz Deutschland haben also während des kompletten Turniers Gelegenheit, ihren Favoriten live oder am Bildschirm die Daumen zu drücken. Mehr als 40 Stunden werden von Freitag bis Sonntag beim Medienpartner Spontent auf www.twitch.tv gestreamt.

Genauso attraktiv dürfte jedoch die Gelegenheit sein, die Bounce House-Stars auf und neben dem Spielfeld live zu erleben – so viel Bundesliga gab es noch nie auf einer Stelle. Das Sendestudio wird eigens in die Arena verlegt, um auch vor, nach und während der Partien ganz nah an die Spieler heranzukommen.

Vorfreude bei den Spielern

„Ich bin schon heiß darauf, endlich selbst im Bounce House mitmischen zu dürfen“, freut sich Nationalspieler Jakob Günthör. Der Neuzugang beim Ausrichter Giesen ist derzeit noch mit dem DVV-Team bei der Weltmeisterschaft in Slowenien und Polen im Einsatz.

Auch sein Mittelblocker-Kollege Anton Brehme vom Deutschen Meister Berlin Recycling Volleys blickt erwartungsvoll nach Hildesheim: „In der zurückliegenden Saison konnte ich wegen meiner Verletzung nur im Chat und in den sozialen Medien mitverfolgen, was für ein Hype sich um die Streams und neuen Sendeformate entwickelt hat. Man konnte von zuhause so dicht dran sein wie noch nie. Ich hoffe, dass die neue Saison genau daran anknüpft und viele Twitch-Fans direkt den Weg zum Bounce House Cup finden.“

Zum Start des Events sollen gleich die jüngsten und aktivsten Anhänger im Vordergrund stehen: Am Freitag sollen die Tribünen vor allem den Schülern und Vereinsvolleyballern gehören, dementsprechend beträgt der Eintrittspreis gerade einmal fünf Euro.

Los geht es am ersten Turniertag gemäß der Setzliste aus der vergangenen Saison um 11 Uhr mit dem Auftaktspiel der Berlin Recycling Volleys gegen den TSV Haching München.

Gastgeber im zweiten Spiel des Tages gefordert

Danach spielt um 14 Uhr Pokalsieger VfB Friedrichshafen gegen die gastgebenden Helios Grizzlys. Um 17 Uhr folgt die Partie der SWD Powervolleys Düren gegen die Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee und um 20 Uhr tritt die SVG Lüneburg gegen die WWK Volleys aus Herrsching an.

Am Samstag treffen ab 11 Uhr jeweils die Verlierer und die Gewinner des ersten Tages gegeneinander an, um die Reihenfolge für die finalen Platzierungsspiele am Sonntag zu ermitteln.

Am Sonntag werden um 11 und 14 Uhr zunächst die Plätze fünf bis acht ausgespielt. Um 17 Uhr geht es dann um den Bronzerang, bevor ab 20 Uhr im Finale um den ersten Titel der Saison gekämpft wird – der 1. Bounce House Cup Gewinner überhaupt.

Abschlussparty am Sonntagabend

Nach der Siegerehrung ist keinesfalls schon Schluss, zumal der darauffolgende Feiertag zum Ausschlafen einlädt. Den Abschluss des Events bildet die Players Party im Foyer der Volksbank-Arena.

Damit soll das Turnier stimmungsvoll ausklingen und zugleich die neue Saison eingeläutet werden. Mit Streetfood- und anderen Verkaufsständen vor der Halle ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Für die beiden Wochenend-Tage beträgt der Eintrittspreis jeweils ab 13 Euro. Sämtliche Tickets sind auf www.ticketmaster.de erhältlich. Der Spielplan findet sich unter www.volleyball-supercup.de/bouncehousecup/spielplan.