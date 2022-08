Bewegungs-Camp für Kinder im Osteroder Jahnstadion

Osterode. Der VfR Dostluk Osterode und die Kindersportstiftung am Harz laden am 3. und 4. September alle Kinder ab drei Jahren in das Osteroder Jahnstadion ein.

Der VfR Dostluk Osterode und die Kindersportstiftung am Harz laden am 3. und 4. September alle Kinder ab drei Jahren zu einem Bewegungs-Camp in das Osteroder Jahnstadion ein. Das Programm läuft sowohl am Samstag als auch am Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr.

„Wir möchten die Kinder und Jugendlichen im Landkreis wieder in Bewegung bringen“, erklärt Manfred Hellmich vom ausrichtenden VfR Dostluk und erklärt auch den Ablauf. Die Kinder bekommen bei der Anmeldung einen Pass und absolvieren im Anschluss die aufgebauten zehn Stationen. Für jeden ausgefüllten Pass erhält außerdem die Schule des Kindes beziehungsweise der jeweilige Schulförderverein einen Betrag von einem Euro, gesponsert von der Kindersportstiftung. Das Tolle: Die Teilnahme an dem Bewegungs-Camp ist kostenlos, die Verpflegung für die Kinder wird zudem durch die Veranstalter gestellt.

Spaß steht bei dem Bewegungs-Camp im Vordergrund

Erfahrene Übungsleiter und Trainer verschiedener Vereine aus der Region sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Die Stationen sind für jeden geeignet, der Spaß steht im Vordergrund. Neben klassischen Sportarten wie Handball und Volleyball gilt es unter anderem auch, einen kleinen Ninja-Parcours zu bewältigen. Als weitere Stationen sind zudem Sackhüpfen, Eierlauf oder Flaschen flippen vorgesehen. Auch der MTV Osterode hat eine eigene Station. Nicht im Rahmen des Camps zu bewältigen ist hingegen die Hüpfburg, die aber sicher auch ausgiebig genutzt werden wird.

„Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht notwendig. Alle können einfach vorbeikommen“, erläutert Hellmich. Gefördert wird die Veranstaltung durch das Land Niedersachsen in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Niedersachsen. „Es ist das erste Mal, dass wir eine derartige Veranstaltung planen und es bedarf großer Anstrengungen seitens der Vereine. Wir sind überzeugt, dass das Ganze ein Erfolg wird und hoffentlich der Beginn weiterer ähnlicher Veranstaltungen für unsere Kinder und Jugendlichen“, sagt Hellmich und hofft auf viel Resonanz.