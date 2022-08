Besonders die Sprinter zeigen im Jahnstadion gute Leistungen

Hervorragende Bedingungen fanden die 90 Teilnehmer beim landesoffenen Abendsportfest des NLV-Kreis Osterode am vergangenen Mittwochabend im Osteroder Jahnstadion vor. Für die beste Tagesleistung sorgte Tim Alexander Kolbe von der TSG Friedrichsdorf (Hessen), der bei Gegenwind starke 10,73 Sekunden über 100 m und 21,52 Sekunden über 200 m sprintete.

Beeindruckend waren auch die Leistungen des M55-Senioren Dr. Ted Spitzer (SV Germania Helstorf), der in 12,86 Sekunden über 100 m, 25,85 Sekunden über 200 m und 56,28 Sekunden über die 400 m-Stadionrunde seine Jahresbestzeiten jeweils nur knapp verfehlte. Schnellste Frau über die 400 m war Sarina Barth (LG Peiner Land) in 58,47 Sekunden, mit 5,17 m überbot Ann-Kathrin Schmidt (Braunschweiger LC) als einzige die 5 m-Marke im Weitsprung. Flott unterwegs war im 1.000 m-Lauf Jan Luca Tanner (Hannover 96) in 2:37,71 Minuten, der seinen U18-Vereinskamerad Elias Geffert in 2:41,43 Minuten auf den zweiten Platz verwies. Speerwerfer Julius Heidelberg zeigte mit 6,16 m eine gute Leistung im Weitsprung.

Vielen Wettkämpfern war anzumerken, dass bedingt durch die Ferienzeit ein intensives regelmäßiges Training nicht durchgehend stattgefunden hat. So blieben auch die Teilnehmer der LG Osterode mit zwei Ausnahmen hinter ihren Saisonbestleistungen zurück. Die 4 x 100 m-Staffel in der Besetzung Jakob Leonhardt, Fjare Lorin Zirbus, Robin Bergmann und Milian Zirbus sprintete sehr gute 45,68 Sekunden und schob sich damit auf den ersten Platz der U18-Landesbestenliste. Auch Jannik Just übernahm mit 6:58,94 Minuten über 2.000 m die Führung in der Landesbestenliste der Altersklasse M12.

U18-Sprinter Milian Zirbus gewann die 100 m in 11,12 Sekunden und zeigte mit 1,72 m im Hochsprung eine sehr gute Leistung. M15-Athlet Fjare Lorin Zirbus siegte in 11,98 Sekunden und wurde Zweiter im Hochsprung mit 1,64 m. Carl Anderson (U18) musste im 3.000 m-Lauf seine Runden alleine drehen, die er in 11:28,59 Minuten abschloss. Siegreich war in der M10 Bastian Pfeifer in 8,46 Sekunden im 50 m-Sprint, in 3:32 Minuten über 800 m und mit 3,66 m im Weitsprung. Lisa Zirbus erreichte Platz drei in 13,55 Sekunden im 100 m-Sprint bei den Frauen und den zweiten Platz mit 1,48 m im Hochsprung. Mit guten 4,54 m sprang Luzie Patzer auf den dritten Platz in der W13. Siege erreichten in der W11 Dana Vogt in 7,95 Sekunden über 50 m und Hannah Beushausen in 3:34,90 Minuten über 800 m.