Energiekrise Appell an die Kommunen: Sport darf nicht erneut leiden

Anfang August hatte die niedersächsische Landesregierung die Einrichtung „lokaler Härtefallfonds“ zur Abmilderung der Folgen der Energiekrise angekündigt. Der Landessportbund Niedersachsen (LSB) hat sich in der vergangenen Woche in einem Schreiben an Ministerpräsident Stephan Weil dafür eingesetzt, dass auch Sportvereine die Möglichkeit erhalten, aus den lokalen Härtefallfonds gefördert zu werden.

„Der LSB sieht sich mit seinen Mitgliedsorganisationen in der Verantwortung, einen Beitrag zu den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu leisten. Anfang Juli hat der LSB deshalb einen Maßnahmenkatalog veröffentlicht, der Sportvereine einerseits mit Beratungsleistungen für nachhaltige Energieversorgung und andererseits mit einem Selbstcheck für Energieeinsparmaßnahmen unterstützen soll“, heißt es in dem Schreiben. Im engen Austausch mit dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz bemühe sich der LSB um gezielte Förderungen für eine nachhaltige Unterhaltung und Sanierung von Sportstätten.

„Der Sport und insbesondere die Sportvereine in Niedersachsen erfüllen wichtige gesundheitsfördernde und soziale Funktionen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, unterstreicht der Dachverband. Deshalb appelliert der LSB parallel zu den genannten Maßnahmen an die Eigentümer kommunaler Sportanlagen, diese ohne Einschränkungen für den Vereinssport offen zu halten, damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene weiterhin Sport treiben und Erholung finden können.

Minister Pistorius setzt sich für offene Sporthallen ein

Auch der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, setzt sich in diesem Zusammenhang für geöffnete Sportstätten im kommenden Herbst und Winter ein. „Ich bitte die kommunalen Betreiber von Sportstätten eindringlich darum, die Möglichkeiten, Sport zu treiben, nicht einzuschränken“, wird Pistorius in einer Pressemitteilung des Ministeriums zitiert. „Wir alle stehen zu unserer gemeinsamen und solidarischen Verantwortung, Energie zu sparen und die Gasspeicher möglichst voll zu bekommen. Das gilt ausdrücklich auch für den Sport! Es wäre aus meiner Sicht allerdings äußerst problematisch, wenn nach allen Einschränkungen der Corona-Pandemie gerade der Sport im kommenden Herbst und Winter durch die kommunalen Sparmaßnahmen noch einmal stark eingeschränkt werden würde. Der Sport ist ein wichtiger sozialer Kit der Gesellschaft.“

Es wäre auch deswegen wichtig, dass in den öffentlichen Sportanlagen das Warmwasser nicht komplett abgedreht wird – und die sportliche Betätigung damit quasi unmöglich gemacht wird, so Pistorius: „Jede Sportlerin und jeder Sportler muss sich kurz duschen können. Es geht nicht, dass nur diejenigen, die es sich leisten können, nach Hause unter die warme Dusche gehen – solche Maßnahmen würden die Falschen in unserer Gesellschaft treffen. Ich bitte die kommunalen Betreiber von Sportstätten auch deswegen eindringlich darum, keine Einschränkungen vorzusehen.“