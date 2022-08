Im Juni standen sich der VfB Südharz (in rot) und der SC Rosdorf im Kreispokalfinale gegenüber. Jetzt kommt es in der Kreisliga zum Wiedersehen.

Osterode. In der Kreisliga und 1. Kreisklasse des Fußballkreises Göttingen-Osterode stehen am Wochenende einige prickelnde Duelle an.