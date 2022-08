Das TTVN-Schnuppermobil kommt am Dienstag nach Herzberg

Dass sich die Verantwortlichen des TTC Grün-Weiß Herzberg seit Jahrzehnten um und für den Tischtennis-Nachwuchs verdient machen, belegen die zahllosen Erfolgsstories bei Grün-Weiß. Im Rahmen der Aktivitäten während der Jubiläums-Woche zum 75-jährigen Bestehen gibt es für Kinder bis 12 Jahren jetzt eine besondere Attraktion. Das Schnuppermobil des Tischtennis-Verbands Niedersachsen (TTVN) konnte für einen Einsatz am Dienstag, 30. August, von 16 bis 20 Uhr gebucht werden.

An Bord des extra ausgerüsteten Fahrzeugs, welches auf dem Nicolai-Schulhof und in der Turnhalle seine diversen Gerätschaften ausbreiten wird, ist auch eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle aus Hannover, die speziell zur Nachwuchsförderung und Sichtung ausgebildet ist. Gemeinsam mit dem Übungsleiter- und Betreuer-Team des TTC Grün-Weiß Herzberg werden verschiedene Stationen aufgebaut.

Abwechslungsreiche Übungen

Übungen mit verschiedenen Schlägern und Bällen, Tischtennis mit einer Ballmaschine, das beliebte Rundlaufspiel sowie verschiedene andere Übungen werden angeboten. Ein Geschicklichkeitsparcours steht ebenfalls zur Verfügung. Außerdem kann von den Teilnehmern am Dienstag auch das Tischtennissportabzeichen abgelegt werden.

Der TTC hat den Herzberger Schulen Flyer über die Veranstaltung übergeben, um sie an interessierte Kinder weiterzugeben. Anmeldungen beim Verein sind nicht notwendig. Wer am 30. August um 16 Uhr an der Nicolaiturnhalle erscheint, kann mitmachen. Die Teilnahme ist kostenlos, Schläger werden gestellt, Turnschuhe sollten mitgebracht werden. Für Getränke und Verpflegung sorgt der TTC.

Falls der ein oder andere Lust bekommt, den Tischtennissport näher kennen zu lernen, kann er dieses jeweils an den folgenden Dienstagen von 17 bis 18 Uhr bei einem kostenlosen Schnupperkurs tun. Das Übungsleiterteam des TTC würde sich freuen, wenn dieses der Fall wäre und steht für Fragen der Kinder oder Eltern zur Verfügung.

Termine in der Jubiläumswoche

Eingeleitet wird die Jubiläumswoche am heutigen Samstag ab 15 Uhr mit einem Zweier-Mannschaftsturnier auf Kreisebene in der Nicolaiturnhalle. Essen, Trinken und Gemütlichkeit werden dabei aber selbstverständlich nicht zu kurz kommen, Zuschauer sind willkommen. Am Donnerstag, 1. September, wird ein Spaßturnier für Kinder stattfinden. Hier können auch Jugendliche aus den umliegenden Vereinen teilnehmen. Am Samstag, 3. September, lässt der TTC die Woche schließlich ab 18 Uhr mit der Jubiläumsfeier im Pöhlder Bürgerhaus ausklingen.

Eigentlich hätte der TTC sein Jubiläum bereits im vergangenen Jahr feiern wollen – gegründet wurde der Verein bereits 1946 und ist damit einer der ältesten Tischtennisclubs in Niedersachsen. Die Coronapandemie durchkreuzte die Planung jedoch, so dass nun mit einem Jahr Verspätung gefeiert wird.