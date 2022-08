Göttingen. Rund 700 Sportler werden beim Göttinger Stadtwerke-Volkstriathlon rund um den Sportpark am Jahnstadion dabei sein. Einige Restplätze sind verfügbar.

Triathlon Volkstriathlon in Göttingen findet am Sonntag statt

Mit insgesamt gut 700 angemeldeten Teilnehmenden nach Meldeschluss freuen sich die Organisatoren des Göttinger Stadtwerke-Volkstriathlon am Sonntag, 28. August, auf eine tolle Veranstaltung.

„Viele Sportveranstaltungen haben mit niedrigen Anmeldezahlen zu kämpfen. Dieses Problem haben wir in Göttingen nicht. Wir sind nicht zu hundert Prozent ausgelastet, jedoch deutlich über den Erwartungen“, freut sich Jonas Stechmann, Projektverantwortlicher bei der GoeSF. Für einige Strecken stehen noch Restplätze zur Verfügung, Nachmeldungen sind am heutigen Samstag zwischen 16 und 18 Uhr im Sportpark am Jahnstadion möglich. Nur der Kinder-Triathlon ist bereits komplett ausgebucht.

Im Sportpark am Sandweg erwartet die Sportler und alle Zuschauer nicht nur ein spannender Wettkampf, sondern auch ein großer Family & Fun Park auf dem Rasenplatz im Stadion. Mit Tobekissen, Bungee-Trampolin und Planschbecken ist für alle was dabei. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Für Autofahrer ergeben sich aufgrund des Wettkampfes einige Einschränkungen im Bereich Sandweg und der Verbindung zwischen Göttingen und Rosdorf.

Weitere Informationen zu den Strecken und Startzeiten gibt es online unter www.triathlon-goettingen.de.