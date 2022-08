Handball: Siegesserie des Northeimer HµC reißt

Malte Wodarz (beim Wurf), hier beim Spiel in der vergangenen Saison, verliert mit der Northeimer HC erstmals in der Vorbereitung.

Im nun fünften Vorbereitungsspiel für den NHC gab es gegen den Drittligisten vom HSV Hannover, der nicht wie die Norheimer in der Ost-, sondern in der Süd-Staffel an den Start geht, die erste Vorbereitungsniederlage.

In einer torreichen Partie gelangen im Angriff zwar einige gute Aktionen, in der Defensive fehlte allerdings ein ums andere Mal der letzte Zugriff, sodass sich der NHC schlussendlich mit 31:37 geschlagen geben musste. „Mit dem HSV Hannover wartet heute der stärkste Gegner innerhalb der Vorbereitung auf uns“, hatte der Northeimer-Coach Jürgen Bätjer vor dem Spiel erklärt.

Dies sollte sich, nach einem ausgeglichenen Spielbeginn, bestätigen. Nach 13 gespielten Minuten erzielte Christian Stöpler das 10:11 aus Sicht des NHC.

HSV zieht davon

Hiernach konnte der HSV dank einer zum Teil etwas nachlässigen Northeimer Defensive auf 10:15 davonziehen. Anschließend fingen sich die Bätjer-Truppe wieder und konnte durch sehenswerte Treffer von Hannes Bransche und Finn Fietz vor dem Pausenpfiff auf 16:19 verkürzen.

Nach dem Gang in die Kabine spielten beide Mannschaften nach wie vor auf Tempo - der NHC hielt gegen einen eingespielt wirkenden Gastgeber weiterhin gut mit.Malte Wodarz verringerte den Abstand nach 40. Spielminuten auf 20:23. In der Folge zogen die Hausherren aus Hannover allerdings auf 27:32 davon (49.)

In den letzten Spielminuten agierte der NHC mutiger, was sowohl zu sehenswerten Treffern durch Malte Wodarz als auch auf der Gegenseite zu schnellen Toren der Hannoveraner führte.

Insgesamt sollte in der Partie gegen den HSC such ein bisschen ausprobiert werden.

Trainer Bätjer ließ dies jedoch nicht als Ausrede zählen und ermunterte sein Team, mit mehr Engagement an den Tag zu gehen: „Wenn dies gelingt, können wir auch ein solch starken Gegner schlagen“, so Bätjer, der auf die verletzten Raffael Pogadl und Deni Skopic verzichten musste, abschließend.

Der NHC bedankt sich bei den mitgereisten Fans. Für den NHC spielten: Eggert, Wenderoth, Pätz; Lutze 1, Fietz 2, Schuster, Seekamp 3/3, B. Bialas 1, S. Bialas 1, Neufing, Bransche 5, Bode 3, Harder 2, Heyken 1, Stöpler 5, Wodarz 7.

Weiter geht es für den NHC bereits am Freitag beim Drittligisten in Lemgo Lippe.

Am Sonntag, den 28. August, findet um 17 Uhr in der heimischen Schuhwallhalle das letzte Vorbereitungsspiel gegen den letztjährigen Drittligisten von ESV Gensungen-Felsberg statt.

Karten gibt es online für 4€ und 2€ über www.northeimerhc.de oder ab 16 Uhr an der Tagesklasse. Sponsoren, Dauerkarteninhaber, NHC-Jugendspieler und NHC-Trainer haben freien Eintritt- Es werden außerdem 8 Dauerkarten für alle NHC-Spiele durch die Firmen HUNOLD Bauuntermung GmbH und Treffpunkt Schnabel verlost. Lose können in der Halle ebenfalls ab 16 Uhr erworben werden. Der Erlös soll dem NHC-Nachwuchs zugutekommen.