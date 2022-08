Northeimer HC startet in die heiße Phase der Vorbereitung

Für die Drittliga-Handballer des Northeimer HC hat die zweite und heiße Phase des Vorbereitung auf die Saison 2022/23 begonnen. Trainiert wird weiterhin vier- bis fünfmal wöchentlich, hinzu kommen ab dem 10. August noch sieben Testspiele.

Bis auf die letzte Partie finden sämtliche Spiele auswärts statt. Der NHC trifft dabei auf den TV 87 Stadtoldendorf (10. August), GSV Eintracht Baunatal (13. August), TV Jahn Duderstadt (17. August), MTV Großenheidorn (20. August), HSV Hannover (22. August) und Team Handball Lemgo II (26. August.). Zum Abschluss der Testspielserie steht ein am 28. August ab 17 Uhr Heimspiel in der Schuhwallhalle gegen den letztjährigen Drittligisten ESG Gensungen/Felsberg an. Hier soll das Team den Fans in Northeim präsentiert werden.

In der kommenden Drittliga-Saison finden acht der zwölf Heimspiele in der Schuhwallhalle Northeim und vier in der Stadionsporthalle Einbeck statt. Am 4. September. geht es zunächst zum Aufsteiger nach Werder (Havel), eine Woche später begrüßt der NHC dann um 17 Uhr in der Schuhwallhalle den Oranienburger HC. Nähere Informationen zum öffentlichen Dauerkartenverkauf folgen in Kürze.