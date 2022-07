Herzbergerin Vivien Heine startet bei der Junioren-EM

Für die Herzbergerin Vivien Heine stehen aufregende Tage an. Ab Mittwoch vertritt die 17-jährige Billardspielerin die deutschen Farben bei der Junioren-Europameisterschaft Pool, die in Petrich in Bulgarien ausgetragen wird. Es ist bereits ihr dritter Auftritt auf der internationalen Bühne.

Drei Einzelwettbewerbe in der Altersklasse weibliche Jugend U19 warten auf Heine. Als erstes steht die Konkurrenz im 10-Ball an, es folgen bis zum 3. August die Wettbewerbe im 8-Ball und 9-Ball. Zudem wird auch ein Mannschaftswettbewerb ausgetragen – hier sicherte sich die Herzbergerin bei der Junioren-EM im vergangenen Jahr im slowenischen Lasko sogar die Bronzemedaille.

Heine kann mit einigem Selbstvertrauen in Bulgarien antreten. Bei den kürzlich ausgetragenen niedersächsischen U23-Landesmeisterschaften räumte sie alle drei möglichen Titel ab.