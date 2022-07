DFB-Projekt: Geschlossen gegen Rassismus im Fußball vorgehen

Das DFB-Projekt „Fußball Verein(t) Gegen Rassismus“ startet vor Ort. Bis nach der Europameisterschaft 2024 sollen im Rahmen des Projektes wirksame Netzwerke zur Bekämpfung von Rassismus im Fußball aufgebaut werden. Die Klubs an den Pilotstandorten – der 1. FC Saarbrücken, Viktoria Köln, der FSV Zwickau und Eintracht Braunschweig – freuen sich, dabei gemeinsam mit den jeweiligen DFB-Landesverbänden eine integrale Rolle spielen zu können.

„Benachteiligung und Ausgrenzung haben in unserer Gesellschaft und im Fußball nichts zu suchen. Fußball ist für alle da, das steckt tief im Wesen unseres Spiels“, erklärt DFB-Präsident Bernd Neuendorf. „Mit dem Projekt setzt der DFB ein deutliches und nachhaltiges Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung. Gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern freuen wir uns, an den vier Pilotstandorten die Arbeit aufzunehmen.“

Intensive Präventionsarbeit

Begleitet von der DFB-Abteilung für Gesellschaftliche Verantwortung und Fanbelange sollen an den vier Standorten ab sofort noch intensivere Präventions- und Bildungsarbeit geleistet sowie ein qualifiziertes Beschwerdemanagement etabliert werden. Das vom Bundesministerium des Inneren unterstützte Projekt verknüpft Strahlkraft und Knowhow der Profi-Vereine mit Strukturen und Expertise der DFB-Landesverbände, die den Amateurfußball in seiner ganzen Breite erreichen.

Zudem sollen die bereits bestehenden und qualifizierten Anlaufstellen für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle des Saarländischen Fußballverbandes, des Fußball-Verbandes Mittelrhein, des Sächsischen Fußball-Verbandes und des Niedersächsischen Fußballverbandes gestärkt und noch enger miteinander vernetzt werden.

Leuchtturm-Standort

Jan Baßler, Direktor des NFV, sagt: „Wir freuen uns, mit der Auswahl als Pilotstandort nunmehr eine Möglichkeit zu erhalten, unsere bisherige Arbeit in diesem Kontext um eine bedeutsame Komponente zu erweitern. Darüber hinaus bietet der Leuchtturm-Standort Braunschweig aus Verbandssicht die Chance, die in diesem Themenfeld wichtige Schnittstelle zwischen Amateur- und Profifußball zu vergrößern. Am Pilotstandort erfolgreich erprobte Ansätze können in weiteren Regionen Niedersachsens etabliert werden und somit den Grundstein für das angestrebte Perspektivziel einer sich über das gesamte Verbandsgebiet erstreckenden Angebotsstruktur legen.“

Die prämierte Sportdokumentation „Schwarze Adler“ zeigte zuletzt auf bedrückende Weise, wie farbige Nationalspieler bis in die heutige Zeit Stigmatisierung und offene Anfeindungen erleben mussten. Durch die Stärkung der Anlaufstellen will der DFB deshalb Rassismus, Diskriminierung und Gewalt im Fußball künftig noch entschlossener bekämpfen.

Weitere Informationen gibt es unter www.dfb.de.