Vielseitigkeitsreiter pilgern im August nach Bad Harzburg

Kaum ist die 142. Galopprennwoche Geschichte, da steht in Bad Harzburg bereits das nächste große Reitsportevent vor Tür. Vom 12. bis 14. August findet auf dem Gelände der Galopprennbahn sowie der Wiese des Klosterguts das 23. Internationale Vielseitigkeitsmeeting statt. Musste das Meeting im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie noch mit eingeschränkter Zuschauerzahl stattfinden, so plant man in diesem Jahr mit den alten Zuschauerzahlen vor der Corona-Pandemie.

„Wir schauen wieder nach vorn und wollen dazu beitragen, den Reiterinnen und Reitern sowie ihren Pferden, neben einer Überprüfung ihres Leistungsstandes, wieder ein Turnier der Extraklasse in der tollen Atmosphäre der Harzburger Rennbahn und des Gestüts zu bieten“, sagt Markus Hohmann, der Vorsitze des Vereins für Vielseitigkeitsreiten (VfV) in Bad Harzburg.

Neue Prüfung im Programm

Erstmals wurde eine CCI1*-Intro-Prüfung in das Angebot aufgenommen, die den Reitern den Übergang von einer nationalen A-Prüfung in eine internationale CCI1*-S erleichtern soll. Sie wird auf dem Niveau zwischen A-Vielseitigkeit und CCI1*-S geritten. Der Verein will mit diesem Angebot insbesondere junge Vielseitigkeitsreiter, auch aus der Region, ermutigen, einen Start in dieser Klasse wahrzunehmen.

Die Prüfung findet im Gegensatz zu den beiden anderen Prüfungen nur an zwei Tagen statt – am Samstag Dressur und Gelände und am Sonntag das abschließende Springen. Der Aufwand ist für die Teilnehmer sowohl in zeitlicher als auch in finanzieller Hinsicht geringer. Das bisherige Nennungsergebnis zeigt, dass das Angebot sehr gut angenommen wird.

Für die Prüfungen stehen, wie bereits in den Vorjahren, das Rennbahngelände und die Wiesen des Klostergutes Bündheim zur Verfügung. Den Reitern stehen weitere Startmöglichkeiten in einer CCI2*-S und einer CCI3*-S Prüfung zur Verfügung, diese sind mit erhöhten Anforderungen an Reiter und Pferd verbunden. Auf eine lange Prüfung hat man in diesem Jahr verzichtet, da sie in der Vergangenheit weniger nachgefragt war.

Erste Starts am Freitag

Anreisetag ist Donnerstag. Nach einem ersten Gesundheits-Check der Pferde durch den anwesenden Tierarzt starten die ersten Dressurprüfungen am Freitag auf den Vierecken in der Nähe der Rennbahntribünen. Am Samstag folgt das Herzstück, die Geländeritte mit ihren unterschiedlichen festen Hindernissen und dem Wasserkomplex. Auch in diesem Jahr haben sich die Hindernisbauer wieder etwas einfallen lassen und die Linienführung geändert sowie die Hindernisse teils neugestaltet, so dass sie rein optisch eine neue Herausforderung für Pferd und Reiter sind.

Am Sonntag, nach Absolvierung eines weiteren Gesundheits-Checks für die Pferde, werden die abschließenden Springen auf dem Platz an der Rennbahn ausgetragen. Im Anschluss finden die Siegerehrungen statt.

Der Verein für Vielseitigkeitsreiten Bad Harzburg wird auch in diesem Jahr alles tun, um den Buschreitern einen fairen Wettkampf und ein nachhaltiges Turniererlebnis zu bieten. In den vergangenen Jahren waren internationale Spitzenreiter, Olympiasieger und Europameister aus bis zu zehn Nationen am Start.

Zugleich dankt der VfV Bad Harzburg bereits jetzt allen Sponsoren und Unterstützern, die auch in diesem Jahr durch ihr Engagement und durch die finanzielle und tatkräftige Unterstützung dieses Event überhaupt möglich machen.