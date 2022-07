Der Great Barrier Run steuert auf einen Teilnehmerrekord zu

Göttingen. Die Vorfreude auf den großen Hindernislauf in Göttingen am 17. September ist riesig, bereit jetzt liegen mehr als 3.000 Anmeldungen vor.

Am 17. September findet in Göttingen der Great Barrier Run powered by Cube Store Göttingen statt – und die Vorfreude auf den größten Hindernislauf in der Region Südniedersachsen ist schon jetzt riesig. Mit aktuell bereits mehr als 3.000 Anmeldungen steuert man in der Universitätsstadt auf einen neuen Teilnehmerrekord zu.

„Alleine beim Kinderlauf, dem Great Barrier Run Kids, werden im Rahmen der Sparkasse Göttingen Trophy über 400 Kinder gemeinsam mit einem Elternteil an den Start gehen“, zeigt sich Lukas Dannenberg, Mitorganisator des Great Barrier Run, sehr erfreut über den Stand der Anmeldung. Für die jüngsten Teilnehmer gilt es dann, eine Strecke von 2,5 Kilometern zu bewältigen, auf der acht altersgerechte Hindernisse warten.

Ein echter Teamsporttag

Zahlreiche Anmeldungen von Firmen, Vereine und Schulen aus Göttingen und der ganzen Region Südniedersachsens versprechen schon jetzt einen fantastischen Teamsporttag für alle Hindernislauffans. Denn beim Great Barrier Run zählt der Mannschaftsgedanke besonders, etliche Hindernisse lassen sich gemeinsam schlicht besser bezwingen.

Insgesamt dürfte im Spätsommer auf dem Gelände des Hochschulsports am Sprangerweg wieder Volksfeststimmung herrschen, zumal neben den Teilnehmenden immer auch viele Zuschauer dabei sind – sei es zum Anfeuern von Bekannten, oder um die Atmosphäre zu genießen. Auf der großen Foodtruck Meile ist außerdem alles dabei, um den großen und kleinen Hunger zu stillen.

Neue Streckenführung

Auf der neuen Streckenführung für die 12 Kilometer werden zusätzliche Hindernisse auf den Parcours aufgestellt, die auch nur dort zu erleben sind. „Wir haben die Anfragen der Teilnehmenden aufgegriffen, sodass es jetzt eine eigene Streckenführung gibt und die sechs Kilometer nicht einfach nur doppelt gelaufen werden. Die Runner auf den 12 Kilometern, sehen so zusätzlich auch noch neue, spannende Spots in Göttingen“, erörtert Dannenberg die Veränderungen im Streckenverlauf.

Auf der kürzeren Strecke über 6 km warten insgesamt 21 Hindernisse, neue genau wie bekannte und beliebte Hürden. Auf der Langstrecke sind 31 Hindernisse geplant, darunter eine zusätzliche Wasserrutsche.

Wer sich noch entscheiden will teilzunehmen, sollte sich beeilen, da der Kinderlauf und der Schülerlauf mit der BKK Technoform Schools Trophy bereits fast ausverkauft sind und auch die anderen Strecken weiter stark nachgefragt werden.

