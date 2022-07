Die Herren 55 feiern den nächsten Aufstieg ohne Punktverlust

Walkenried. Die Spielgemeinschaft des TC Walkenried und TC Bad Lauterberg sichert sich in überlegener Manier die Meisterschaft in der Bezirksklasse.

Die Herren 55 des TC Walkenried, die sich in einer Tennis-Spielgemeinschaft mit dem TC Bad Lauterberg befinden, sind ungeschlagener Meister der Bezirksklasse und steigen erneut auf, in die Bezirksliga. Nachdem vor zwei Jahren die neuformierte Spielgemeinschaft in der Regionsliga gestartet ist und ohne Punktverlust die Meisterschaft erringen konnte, sieht es nun nach einem Jahr nicht schlechter aus – auch in der Bezirksklasse wurden in dieser Saison alle Spiele gewonnen und der direkte Aufstieg in die Bezirksliga ist vollbracht.

Fünf Spieltage und fünf Siege stehen in der Endabrechnung zu Buche, dabei war bereits nach vier Spieltagen alles klar. Einem 5:1 gegen den SV Schedetal-Volkmarshausen folgte ein erneutes 5:1 bei der SG Lenglern. Auch beim TC Eyselheide setzte sich die Spielgemeinschaft aus dem Südharz mit 5:1 durch, ehe nach einem glatten 6:0-Erfolg beim TC Northeim der Aufstieg bereits fest stand.

Ausgeglichen besetztes Team

So hatte der letzte Spieltag für die Meisterschaft keine Bedeutung mehr. Doch obwohl mit Martin Kanthak und Dirk Kurschus die Nummer eins und drei des Teams verletzungsbedingt fehlten, konnte die erfolgsverwöhnte Mannschaft ihre ausgeglichene Spielstärke erneut unter Beweis stellen. Carl Froitzheim, Günter Dingfeld und Jörg Helmker konnte jeweils ihre Einzel glatt in zwei Sätzen gewinnen.

In den Doppeln waren Achim Riechel/Helmker den spielstarken Gästen zwar unterlegen, aber Norbert Goldhorn/Dingfeld sicherten mit einem 6:0, 4:6 und 10:4 im Matchtiebreak den Tagessieg und bewahrten der Spielgemeinschaft des die verlustpunktfreie weiße Weste. Die Freude war groß war im Anschluss entsprechend groß.