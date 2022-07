Im September: Göttingen Gastgeber für Beach Tennis-Turniere

Beach Tennis wächst ständig und so gibt es in Niedersachsen und Bremen inzwischen viele „Strandorte“ an denen der Sport boomt. Die Turnierlandschaft dehnt sich immer mehr aus und der Turnierkalender des TNB wächst und wächst. Einer der Standorte, an denen gespielt wird, ist Göttingen – und das schon zum neunten Mal. Am 10. und 11. September finden die Göttinger Beach Tennis Open statt, zum dritten Mal werden die fünf Plätzen im Groner Freibad genutzt.

Beach Tennis punktet mit athletischen und actionreichen Sprüngen sowie einer mitreißenden Stimmung gerade bei den jungen Menschen. Die Sportart ist für Anfänger wesentlich einfacher zu erlernen als beispielsweise Tennis oder Beachvolleyball. Mit den speziellen Schlägern, den Paddles, und dem druckreduzierten orangefarbenen Tennisball entstehen von der ersten Minute an spektakuläre Ballwechsel. Beach Tennis begeistert aber nicht nur die Spieler, sondern auch das Publikum.

Perfekt für die junge Generation

Die TNB-Region Südniedersachsen ist Ausrichter des Turniers und lädt alle Interessierten zum Mitspielen ein. Gerade die im Tennissport häufig fehlende junge Generation zwischen 20 und 40 Jahre spricht der Sport an und beschert viele Quereinsteiger. Fortgeschrittene sind beim DTB-Ranglisten Turnier am Sonntag, 11. September, willkommen. Für Einsteiger bietet sich der am Samstag, 10. September, mit dem Mixedturnier und Schnupper-Training an.

Die Anmeldung zu dem DTB-Turnier erfolgt online über die Plattform mybigpoint.de. Für das Samstagsturnier kann man sich einfach per E-Mail an beachtennis-goettingen@t-online.de anmelden, Leihschläger werden von den Organisatoren gestellt.