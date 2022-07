Timo Northoff findet in Osterode nicht den richtigen Dreh

69 Teilnehmer starteten am Samstag beim landesoffenen Feriensportfest der LG Osterode im Jahnstadion. Die Leistungen waren teilweise sehr gut, auch wenn der Wind mit Böen von bis zu 4 m/s einige Träume verhinderte.

Beim im Fokus stehenden 800 m-Lauf wurde der Wind so zum Handicap. Der Tempomacher Martin Schmalz sorgte zwar in 53 Sekunden für eine perfekte erste Runde, der Gegenwind raubte aber Luis Oberbeck von der LG Göttingen und Maximilian Pingpank (Hannover Athletics) die Kräfte. Dennoch, die Siegerzeit für Oberbeck von 1:51,74 Minuten und auch die 1:54,65 Minuten für Pingpank waren stark. Die Bedingungen merkte man auch Jannik Just (Jahrgang 2010) von der LG Osterode an, der mit 2:30,66 Minuten seine Bestzeit recht deutlich verpasste.

Gute Leistungen der Frauen

Für die besten Tagesleistungen sorgten die weiblichen Teilnehmer. Pia Northoff (TV Wattenscheid) warf ihren 1 kg schweren Diskus auf sehr gute 51,81 m und war damit von ihrer Jahresbestweite von 52,75 m, erzielt im Mai in Halle, nicht weit entfernt. „Ich bin zufrieden, auch wenn es durchaus weiter gehen sollte, aber es war eine gute Vorbereitung auf die Deutschen U23-Meisterschaften“, sagte sie anschließend. Stark einzuschätzen ist die Leistung von Anne Spickhoff (LG Telis Finanz Regensburg) im 3000 m-Lauf. Mit 9:46,63 Minuten verbesserte sie ihre Jahresbestleistung erheblich und wird damit jetzt auf Platz 30 in Deutschland geführt.

Einen schwarzen Tag erwischte hingegen Timo Northoff (TV Wattenscheid). Der U18-Weltmeister im Kugelstoßen von 2018 stieß die 7,26 kg schwere Kugel im ersten Versuch auf 17,00 m, danach folgten fünf Fehlversuche. Technische Fehler und eine mentale Blockade waren es, die ihm laut seinem Trainer zu schaffen machen. Northoff selber gibt sich aber kämpferisch: „Auf ein Tal folgt auch wieder ein Berg!“

Sehen lassen konnten sich die Sprintzeiten von Fabio Borchardt (Eintracht Hannover) in 11,43 Sekunden über 100 m und 22,49 Sekunden über 200 m. Bei den Frauen sprintete Klara Lange (LG Göttingen) die 200 m in 26,49 Sekunden, ihre Vereinskameradin Beatrix Gross brauchte über die 400 m 58,18 Sekunden. Weitsprung-Siegerin wurde Ann-Kathrin Schmidt (Braunschweiger LC) mit 5,18 m.

Senioren sind flink unterwegs

Von den Senioren ragte insbesondere Dr. Ted Spitzer (SV Germania Helstorf) in der Altersklasse M55 heraus. Seine Siegerzeit von 55,90 Sekunden über 400 m sind deutsche Spitzenklasse. Im Anschlussgewann er in 25,72 Sekunden auch noch die 200 m. Flott unterwegs war in der M65 Eckhard Leistner (SV Gadenstedt), der 66,38 Sekunden über 400 m benötigte. Gute Wurfleistungen erzielten in der AK 55 Oliver Schembach (Essener LV) mit 12,39 m im Kugelstoßen und Sven Hülsmann (LG Göttingen) mit 36,08 m im Diskuswurf.

Carl Anderson (Jahrgang 2006) von der LG Osterode freute sich über eine neue Bestzeit von 11:00,23 Minuten im 3000 m-Lauf. Zufrieden war auch sein Vereinskamerad Fjare Zirbus, der in der M15 mit 11,92 Sekunden über 100 m und 5,64 m im Weitsprung zu überzeugen wusste. U20-Starter Moritz Hartmann (LGO) sprintete die 100 m in 12,01 Sekunden und die 200 m in 24,66 Sekunden – beides persönliche Bestleistungen.