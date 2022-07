Zwei Freiheiterinnen stehen mit dem Team ganz oben

Beim Weltcup in Changwon (Südkorea) haben die deutschen Damen die Goldmedaille im Teamwettbewerb Kleinkaliber-Dreistellungskampf gewonnen. Maßgeblich beteiligt an dem Triumph waren auch zwei Schützinnen, die in der Bundesliga für die SB Freiheit starten – Jolyn Beer und Lisa Müller.

Im Goldmatch bezwangen Beer und Müller gemeinsam mit Anna Janßen (SSG Kevelaer) die Gastgeberinnen aus Südkorea mit 17:11 Punkten. Beer liegend, Müller kniend und Janßen im stehenden Anschlag starteten gut in das Finale, gingen 6:2 in Führung und bauten diese auf 10:4 aus. Zwar verkürzten die Koreanerinnen nochmals auf 13:11, doch zwei starke abschließende Serien sorgten für das 17:11 und den DSB-Sieg. „Wir freuen uns sehr und haben am Ende auch verdient gewonnen“, resümierte Beer nach dem Match zurecht.

Deutsches Trio dominiert

Schon in den Qualifikationsstufen eins und zwei hatte das deutsche Trio an der Spitze des Tableaus gestanden. In der ersten Runde waren jeweils 15, in der zweiten Runde zehn Schüsse in kniender, liegender und stehender Position abzugeben. Mit zunächst 1324 Ringen hatten die Deutschen Runde eins vor der tschechischen Mannschaft (1321 Ringe) gewonnen. Die anschließenden 881 Ringen sorgten auch in Runde zwei für den Sieg und die Qualifikation für das Finale. Südkorea war mit 880 Ringen als Zweiter in das Finale eingezogen.

In der Einzelkonkurrenz des Kleinkalibers Dreistellungskampfes 3x20 am Tag zuvor verpassten Beer (11./584) und Müller (14./583) das Finale der besten Acht denkbar knapp – Beer fehlte nach einem schwächeren Stehend-Anschlag nur ein Ring. Janßen (590 Ringe in der Quali) holte mit 407,7 Zählern im Finale und 16:10 Punkten gegen die Italienerin Barbara Gambaro die erste Goldmedaille für die deutschen Schützinnen.