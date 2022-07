Joleen Battermann: Ihr Traum von der DM-Teilnahme lebt

Mit einem starken Turnier hat die Beachvolleyballerin Joleen Battermann vom VT Südharz den Traum an der Teilnahme der Deutschen Meisterschaft in der U18 am Leben gehalten. Mit ihrer neue Partnerin Jette Wahl (SVG Lüneburg) startete wurde sie bei der Nordwestdeutschen Meisterschaften der U18 in Achim und wurde Zweite.

Leider erwischten die beiden in ihrer Gruppe D zunächst eine „Freipartie“, da noch zwei Mannschaften am Spieltag absagten. So konnten sie sich nicht wie erhofft weiter einspielen. Gegen den Gewinner der ersten Gruppenpartie ging es nun direkt um den Gruppensieg. Je länger die Begegnung dauerte, desto besser wurden die beiden. Für Battermann/Wahl war es erst das zweite gemeinsame Turnier, das Zusammenspiel klappte daher naturgemäß noch nicht immer perfekt.

Knapper Auftaktsieg

Dennoch sicherten sie sich Satz eins mit 15:11. Im zweiten Satz erschwerten starke Böen das Spielen, auch Regen kam dazu. Besonders bei diesen Bedingungen passte die Abstimmung einfach noch nicht, der Durchgang wurde mit 13:15 verloren. Im dritten Satz übernahm man dann aber wieder die Führung und brachte den Tiebreak knapp mit 15:13 nach Hause.

Leider hatte man im Achtelfinale wieder Pech und erwischte erneut ein Freilos. Während alle anderen Teams sich gut eingespielt hatten, musste Battermann/Wahl gleich im Viertelfinale gegen das starke Duo Peters/Remmers (Oldenburger TB) antreten, ohne ein weiteres Spiel zu haben. Freilose sind für eingespielte Teams, die das ganze Jahr über zusammen trainieren schön, aber für Battermann/Wahl waren sie diesmal eher ein Nachteil.

Im Viertelfinale kämpften die zwei Teams um jeden Zentimeter. In einem atemraubenden Spiel ging es in den Tiebreak, wo Battermann/Wahl die Nase vorn behielten und mit 15:13, 9:15 und 15:12 siegten. Entscheidend war dabei der verlorene zweite Satz, als das Duo nach einem 4:12-Rückstand noch einmal herankam, die Schwächen des Gegners erkannte und den Schwung in Satz drei mitnahm.

Starke taktische Leistung

Jetzt stand das Halbfinale gegen Koopmann/von Zengen (TV Schledehausen) an. Hier hatte man sich im Vorfeld schon Spiele angeschaut und wusste genau, wo die Stärken und Schwächen lagen. Mit einem entsprechenden Matchplan startete man gut ins Spiel und baute die Führung immer weiter aus. Geschickt wurde immer wieder eine Gegnerin angespielt, um dann in der Abwehr richtig zu stehen. Verdient gewann man mit 15:10 und 15:11.

Im Finale erwies sich das Duo Mohwinkel/Schoen (SVG Lüneburg/TSV Giesen) als zu stark, die Niederlage war somit auch verdient (5:15, 9:15). Doch auch der zweite Platz sollte für die Deutsche Meisterschaft in Bottrop vom 5. bis 8. August reichen. Eventuell kann hier wieder das gut eingespielte Südharzer Team Battermann/Böttcher antreten, sollte bei Emma Böttcher die Verletzung bis dahin auskuriert sein. Jette Wahl ist an dem Wochenende eigentlich noch im bereits länger geplanten Urlaub.

Ein großes Dankeschön richtet das Team an die Sponsoren, den MTV-Förderverein und die Kindersportstiftung am Harz.