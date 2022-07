BG Göttingen trifft in der Europe Cup-Quali auf KB Trepca

Die Lose sind gezogen – jetzt steht fest, mit wem es die BG Göttingen bei ihrem internationalen Comeback zu tun bekommt. Im Viertelfinale des Qualifikationsturniers A für den FIBA Europe Cup treffen die Veilchen auf KB Trepca aus dem Kosovo. Die Mannschaft ist in der Bergarbeiterstadt Mitrovica im Norden des Landes beheimatet, das Team nach dem ehemaligen Industriekombinat benannt. KB Trepca wurde in der vergangenen Saison Vizemeister und gewann den Landespokal.

Die Auslosung fand am Donnerstagvormittag in München statt, die Göttinger waren direkt das erste Team, dass aus dem Lostopf gezogen wurde. Sollten die Südniedersachsen ihre Viertelfinalpartie gewinnen, wartet im Halbfinale Sporting CP aus Lissabon auf die Mannschaft von Headcoach Roel Moors. Die Portugiesen waren gesetzt und steigen daher direkt im Halbfinale in die Qualifikation ein.

Das Viertelfinale wird am Dienstag, 27. September, ausgespielt; das Halbfinale folgt am Mittwoch, 28. September. Das Finale findet am Freitag, 30. September statt. Die Austragungsorte der Qualifikationsturniere werden noch bekannt gegeben. Die vier Qualifikationsturniere werden im einfachen K.o.-Modus gespielt; nur die jeweiligen Final-Sieger nehmen an der regulären FIBA Europe Cup-Saison teil, die am 12. Oktober beginnt.