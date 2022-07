Grundschule Hattorf holt bei der ersten Auflage den Pokal

Am vergangenen Freitag fand das erste Handballturnier im Rahmen der Sparkassen-Grundschulliga der HSG Oha statt. Sechs Schulen aus dem Altkreis nahmen am Turnier teil. Die Grundschülerinnen und Grundschüler hatten viel Spaß und zeigten tolle Handballspiele. Am Ende war die Grundschule Hattorf siegreich.

Der Handballtag begann bereits früh um Viertel nach Acht mit einer Begrüßung durch den Jugendkoordinator der HSG, Frank Mai. Unter anderem wurde ein Erklärvideo zum Handball gezeigt, außerdem ging Mai die verschiedenen Linien auf dem Spielfeld ab, um den Teilnehmern deren Bedeutung noch ein mal zu erläutern. Anschließend ging es los mit dem Handballturnier. Gespielt wurde in zwei Gruppen mit je drei Schulen, die Spielzeit wurde von 15 Minuten auf 12 Minuten verkürzt, um die Belastung etwas herunterzuschrauben.

Das erste Spiel absolvierte die Grundschule Hattorf in der Gruppe A gegen die Grundschule vom Röddenberg in Osterode. Die Osteroder reisten mit der jüngsten Mannschaft und nur drei Jungs an, präsentierten sich aber trotzdem klasse. Eine Leistungssteigerung war bei der Röddenberg-Truppe in jedem Spiel zu erkennen. Gegen Hattorf hatte man aber keine Chance und verlor mit 1:15.

Enge Spiele in Gruppe B

In Gruppe B war schnell klar, dass diese viel enger war. Die Grundschulen aus Förste, Lasfelde und vom Osteroder Jacobitor schenkten sich nichts. Lasfelde und Jacobitor trennten sich mit einem 5:5-Unentschieden, danach gewann die Grundschule Sösetal knapp mit 4:3 gegen Lasfelde. Im letzten Gruppenspiel zwischen Sösetal und Jacobitor fiel damit die Entscheidung über die Finalteilnahme. Das Spiel war spannend und hochklassig bis zum Schluss, am Ende reichte den Förstern von der GS Sösetal ein 2:2-Remis für den Finaleinzug.

Gegner dort sollte die Grundschule Hattorf werden, die auch ihr zweites Spiel souverän mit 6:1 gegen die Grundschule Bad Sachsa gewann. Die Südharzerinnen und Südharzer sicherten sich ihrerseits durch ein 11:1 gegen Röddenberg den zweiten Platz.

GS Hattorf holt sich den Sieg

In den Platzierungsspielen holte sich Lasfelde den fünften Platz vor der Grundschule Röddenberg, Bad Sachsa gewann hauchdünn mit 1:0 gegen die Grundschule Jacobitor und wurde dritter. Den Sieg der ersten Ausgabe der Sparkassen-Grundschulliga holte sich die Grundschule Hattorf mit einem 6:2-Sieg über die Auswahl aus dem Sösetal.

Die besten Spieler des Turniers werden ausgezeichnet. Foto: Simon Schmidt / HK

Natürlich gab es bei der Siegerehrung für alle Teams etwas zu gewinnen, zudem wurden die besten Spielerinnen und Spieler des Turniers ausgezeichnet. „Eigentlich ist das unfair, weil ihr das alle super gemacht habt“, lobte Mai die jungen Handballerinnen und Handballer. Spielerin des Turniers wurde Sitayesh Mohammadi, die im Tor der Grundschule Röddenberg viel Mut bewies und viele Bälle abwehrte. Außerdem wurden Ben Hofmann (GS Bad Sachsa) und Kilian Schürtner (GS Hattorf) für ihre Torwartleistungen ausgezeichnet. Die Ehre des wertvollsten Spielers des Turniers, der sogenannte MVP, wurde Levin Wedekind von der Grundschule Hattorf zuteil.

Mai, der schon während der Spiele viel Lob für die Kinder hatte, betonte auch nach dem Turnier noch mal, dass das sehr gute Leistungen waren. Auch Holger Schulz, bei der HSG für das Marketing zuständig, war sehr zufrieden. Er richtete seine Worte an die Schulen: „Wir müssen das als Partnerschaft sehen. Das funktioniert nur, wenn wir das so weitermachen und Sie uns und die Kinder unterstützen.“ Auch von Seiten der Schulen gab es viel Lob für die Veranstaltung. Der nächste Turniertag der Sparkassen-Grundschulliga im kommenden Schuljahr wird sicherlich folgen.