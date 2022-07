Die Staffeleinteilungen für die neue Saison stehen fest

In der vergangenen Saison trafen Lerbach (schwarz-gelb) und Dorste im Kreispokal aufeinander – jetzt kommt zum Duell in der 1. Kreisklasse.

Der NFV-Kreis Göttingen-Osterode hat die Staffeleinteilung für den Herrenbereich in der kommenden Fußballsaison veröffentlicht. Nachdem in den vergangenen beiden Spielzeiten die Ligen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in kleinere Staffeln aufgeteilt waren, folgt in der Spielzeit 2022/23 wieder die Rückkehr zum normalen System. Auch der Rahmenterminplan wurde nun endgültig bekannt gegeben.

Besonders in den unteren Staffeln hatte der Kreisspielausschuss einiges an Bastelarbeit zu leisten, um die Ligen ausgeglichen zu besetzen. „Wie jedes Jahr war es nicht einfach, den vielfältigen Veränderungen durch Rückzüge, Neumeldungen, Fusionen, SG-Bildungen und Verzicht auf Spielklassen gerecht zu werden“, berichtet Klaus Henkel, der Vorsitzende des Kreisspielausschusses.

Kreisliga wieder eingleisig

In der Kreisliga wird wieder eingleisig gespielt, für die 14 Teams beginnt die Saison am 7. August. Mit dem SC HarzTor, dem SSV Neuhof sowie Aufsteiger VfB Südharz sind in dieser Saison allerdings nur noch drei Mannschaften aus dem Altkreis vertreten. In der 1. Kreisklasse wurde die Zahl der Staffeln von drei zurück auf zwei gesetzt, auch hier sind jeweils 14 Mannschaften vertreten und starten am 7. August in die Saison. Im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit, als es mit Staffel A eine reine Altkreis-Staffel gab, sind die Teams nun wieder vermischt – aber weiter nach lokalen Gesichtspunkten aufgeteilt.

Auch in der 2. Kreisklasse wird bereits am 7. August der erste Spieltag ausgetragen, hier gibt es eine Nord- und eine Südstaffel mit je 13 Teams. In der 3. Kreisklasse bleibt es hingegen bei den vier bisherigen Staffeln. Jeweils neun Mannschaften pro Staffel sind gemeldet, los geht es am 21. August. Eine Änderung bei der Einteilung ergab sich für den SV Rotenberg III, der zurück in Staffel A und damit zu den restlichen Altkreis-Teams wechselt. Die 4. Kreisklasse, die Kleinfeld-Staffel, startet ebenfalls mit neun Teams am 21. August – jedoch diesmal ohne Altkreis-Beteiligung.

Aufgrund des straffen Terminplans in der 1. Kreisklasse wurde die Qualifikationsrunde im Krombacher-Kreispokal unter der Woche angesetzt. Am Freitag, 19. August, geht es nun darum, welche Teams in die erste Hauptrunde einziehen. Für diese sind die Kreisligisten bereits qualifiziert.

Die Einteilung

Kreisliga (14 Teams)

SV Blau-Weiß Bilshausen (freiwilliger Rückzug), TSV Groß Schneen (Absteiger), Bovender SV II, FC Höherberg, SC Rosdorf, TSV Nesselröden, SC HarzTor, SSV Neuhof, SV Groß Ellershausen/Hetjershausen, SG Bergdörfer II, Tuspo Weser Gimte, VfB Südharz (Aufsteiger), SG Pferdeberg (Aufsteiger), 1. SC Göttingen 05 II (Aufsteiger)

Staffelleiter: Martin Grzesiuchna

1. Kreisklasse Nord (14 Teams)

TSC Dorste (freiwilliger Rückzug), SV Eintracht Hahle (freiwilliger Rückzug), TSV Landolfshausen/Seulingen II (Absteiger), SV Förste, 1. FC Freiheit, FC Merkur Hattorf, SV Rot-Weiß Hörden, SV Lerbach, SV Rotenberg II, TSV Eintracht Wulften, TuSpo Petershütte II, SC Eichsfeld, FC SeeBern, VfL Olympia Duderstadt (Aufsteiger)

Staffelleiter: Ralf Bertram

1. Kreisklasse Süd (14 Teams)

SVG Göttingen II, SC Hainberg II, Nikolausberger SC, NK Croatia Göttingen, VfB Sattenhausen, Bonaforther SV, DSC Dransfeld, TSV Holtensen, SG Lenglern/Harste/Hagenberg, SG Niedernjesa, FC Niemetal, TSV Ebergötzen, SV Puma Göttingen (Aufsteiger), TSV Dramfeld (Aufsteiger)

Staffelleiter: Sebastian Lehne

2. Kreisklasse Nord (13 Teams)

SG Viktoria Bad Grund/Badenhausen (Absteiger), SCW Göttingen II (Absteiger), FC Gleichen II (Absteiger), SC HarzTor II, VfL 08 Herzberg, VfR Dostluk Osterode II, FC Vatan Herzberg, SC Eichsfeld II, SG Herberhausen/Roringen, TSV Klein Lengden, SC Hainberg III, VfB Südharz II (Aufsteiger), TSV Waake/Bösinghausen (Aufsteiger)

Staffelleiter: Karl-Heinz Bremer

2. Kreisklasse Süd (13 Teams)

RSV Göttingen II, FC Grone II, Sparta Göttingen II, SVG Göttingen III, ESV Rot-Weiß Göttingen, FC Gimte, TSV Jahn Hemeln, SG Jühnde/Bühren/Scheden, FC Lindenberg Adelebsen, SG Settmarshausen/Mengershausen/Groß Ellershausen, SG Elliehausen/Esebeck, SV Sieboldshausen (Aufsteiger), SC Rosdorf II (Aufsteiger)

Staffelleiter: Guido Sievert

3. Kreisklasse A (9 Teams)

SG Bad Grund/Badenhausen II (Absteiger), FC Eisdorf II, FC Merkur Hattorf II, SG Sösetal, TuSpo Petershütte III, SC HarzTor III, FC Westharz, SV Rotenberg III, SG Zorge/Neuhof II

Staffelleiter: Detlef Heidelberg

3. Kreisklasse B (9 Teams)

SV BW Bilshausen II (freiwilliger Rückzug), SG DJK Krebeck/Ebergötzen II (Absteiger), SCW Göttingen III (Absteiger), FC SeeBern II, TSV Holzerode, VfL Olympia Duderstadt II, TSV Nesselröden II, SC Hainberg IV, Bovender SV III

Staffelleiter: Michael Stork

3. Kreisklasse C (9 Teams)

1. SC Göttingen III, NK Croatia Göttingen II, Sparta Göttingen III, FC Lindenberg Adelebsen II, Inter Roj Göttingen, RSV Göttingen III, SC Rosdorf III, SV Puma Göttingen II, ESV Rot-Weiß Göttingen III

Staffelleiter: Guido Sievert

3. Kreisklasse D (9 Teams)

TSV Jahn Hemeln II, TuSpo Weser Gimte II, SG Niedernjesa II, SG Ballenhausen/Groß Schneen II, TSV Dramfeld II, TSV Obernjesa, Bonaforther SV II, SG Werratal II, SG Jühnde/Bühren/Scheden/Niemetal II

Staffelleiter: Sebastian Lehne

4. Kreisklasse 7er (9 Teams)

SG Lenglern/Harste III, Fortuna Werxhausen, SG Pferdeberg II, SG Jühnde/Bühren/Scheden/Niemetal III, SC Rosdorf IV, SG Bergdörfer III, SG Elliehausen/Esebeck II, DSC Dransfeld II, FC Gleichen III

Staffelleiter: Karl-Heinz Bremer